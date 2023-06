Jennifer López respondió a Vogue México sobre su estremecedora experiencia en “The Mother”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Son las nueve de la mañana en Los Ángeles, el lugar donde la polifacética Jennifer Lopez prefiere pasar la mayoría de su tiempo. ‘Dentro de nada mis mellizos se van a la universidad y ya no los veré más’, dice por teléfono la actriz, que también es cantante, bailarina, productora, autora de libros para niños y emprendedora. ¿Muchas etiquetas? Sin duda, pero vienen de una mujer que hasta la fecha, ha logrado todo lo que se ha propuesto.

Por Sofía Agostini | VOGUE México y Latinoamérica

Recientemente, Netflix anunció que The Mother (2023), la última película protagonizada por la nuyorican (dígase de los hijos de padres puertorriqueños nacidos en Nueva York), se ubicó entre las 10 películas más vistas en inglés en el servicio de streaming durante su semana de estreno y Lopez está satisfecha de que la audiencia la esté disfrutando y comentando tanto. The Mother cuenta la historia sobre una veterana norteamericana que pasa a la clandestinidad al escapar de unos asesinos que la buscan por venganza, pero sale de su escondite para proteger a una hija que dejó en una vida pasada.

La artista latinoamericana, la omnipresente, la overachiever, también es cándida, generosa, respetuosa. ‘¿Tú también tienes hijos?’, me cuestiona cuando me delatan las preguntas, genuinamente curiosas de saber si realmente los problemas crecen con ellos, o si la cosa se pone más fácil con el tiempo. ‘Es simplemente diferente’, me dice. ‘Siempre adorarás a tus hijos. Hay una aceptación que tienen de ti. Y luego, a medida que crecen, comienzan a preguntarse, ‘¿por qué estamos haciendo esto?, ¿Por qué mi mamá está haciendo eso? ¿Tengo que hacerlo yo también?’, ahí es donde empiezan a desafiarte. Probablemente recuerdas cuando eras una adolescente y le hacías pasar un mal rato a tu mamá’, continúa Lopez. ‘Y no creo que sea porque no son buenos niños. Más bien solo quieren saber, aprender, quieren respuestas’.

