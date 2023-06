El descuido que provocó que Messi se llame Lionel: cuál iba a ser su nombre

Posteado en: Deportes, Titulares

El ídolo de la selección argentina cumple 36 años este sábado.

Lionel Andrés Messi cumple este sábado 36 años. Quien es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos -y por varios expertos el mejor- ha tenido una carrera tan espectacular que en la actualidad hay cientos de niños que fueron bautizados en su homenaje y que hoy se llaman Lionel. Pero, curiosamente, el nombre del Diez argentino iba a ser otro.

Quien reveló la verdad fue nada menos que Celia María Cuccittini, madre del futbolista. Fue el 24 de junio de 2010, cuando el Diez festejaba su cumpleaños número 23 mientras disputaba el Mundial que organizó Sudáfrica y con motivo de la ocasión especial, desde el programa AM, que salía al aire por la pantalla de Telefé, se comunicaron con la mamá del jugador. Durante la entrevista, fue ella quien recordó pormenores del día que nació el actual capitán de la selección argentina y, en medio de la charla, también contó por qué a su hijo lo llamaron Lionel.

La mujer confesó que, en realidad, había elegido otro nombre, uno levemente diferente: “A mi siempre me gustó Leonel”. Sin embargo, al momento de inscribir a su hijo en el registro civil hubo un desentendimiento con su esposo, Jorge. Lo que sucedió fue que el marido terminó anotando al futbolista como Lionel en honor al célebre cantante estadounidense Lionel Richie, ya que les gustaba mucho a ambos. Eso provocó el enojo de Celia: “Cuando Jorge vino de anotarlo, casi lo mato”.

Tiempo después, la anécdota llegó a oídos del afamado músico. En marzo de 2016, el artista cantó por primera vez en la Argentina y en una entrevista con Infobae, reveló que al principio pensó que se trataba de una fake news, hasta que lo leyó en los medios de comunicación. “Estábamos en Europa y salió un artículo que decía que la madre de Messi confirmó que lo habían llamado (Lionel) por mí”, rememoró y contó su reacción: “Me quedé mudo y dije: ¡Es verdad!”.

Ese mismo año, Messi tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera al renunciar a la Albiceleste luego de perder la final de la Copa América 2016. Era la tercera frustración consecutiva después de haber perdido los duelos definitorios en el Mundial 2014 y la Copa América 2015. “Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”, dijo en aquella ocasión.

La inesperada decisión del rosarino derivó en miles de pedidos para que declinara, a los que también se sumó Richie. El autor de éxitos como Hello o Say you, say me, entre otros, le dedicó un mensaje motivacional, haciendo referencia a uno de sus temas más célebres: “Solo hazlo fácil como la mañana del domingo (en relación a “Easy”, de The Commodores), no te salgas de forma. Si te dijera cuántas veces he perdido en los Grammys… y eso sólo sirvió para que hiciera una cosa: mejorar”.

