Messi cumple 36 años: los momentos claves de su carrera futbolística

El capitán de la Selección Argentina está de fiesta. A continuación, un repaso por sus vivencias y sus proezas con la pelota atada al botín zurdo.

Messi cumple 36 años. El capitán de la Selección Argentina celebra otro 24 de junio de una vida repleta de éxitos y alegrías que valen la pena repasar. A continuación, una recorrida por 36 momentos clave de su carrera, desde sus inicios en el Abanderado Grandioli hasta la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Será la primera vez que, antes de soplar las velas de la torta, no pedirá el deseo de ser campeón del mundo.

Primeros pasos en el Abanderado Grandioli, llegada a Newell’s y héroe de su equipo tras quedarse encerrado en el baño

Si bien muchos vinculan los inicios de Messi en el fútbol a Newell’s Old Boys, la realidad indica que antes de pasar a la Lepra deslumbró en otro club: el Abanderado Grandioli. Leo jugó en este pequeño club de Rosario entre 1992 y 1995. “Era magnífico. Hacía lo mismo que hace ahora, pero siendo una pulguita de cinco años. Venía gente a verlo a él”, declaró en su momento David Treves, presidente del club, para El Confidencial.

Ya en Newell’s, Messi protagonizó un curioso y heroico momento a la edad de seis años. La categoría 1987 jugaba la final infantil, pero su máxima figura no aparecía. ¿El motivo? Una cerradura falló y el pequeño Lionel se había quedado encerrado en el baño de su casa. Tras pedir auxilio en reiteradas ocasiones, terminó rompiendo una de las ventanas y salió disparado a la cancha. Al llegar, su equipo se encontraba en desventaja, pero La Pulga se despachó con un triplete en 20 minutos, dio vuelta el resultado y consiguió una bicicleta (premio que otorgaba ese torneo a los campeones). “Nunca lo había visto tan feliz hasta ese momento”, reveló su madre, Celia Cucittini.

Campeón de la Copa Amistad Cantolao con nueve años: hizo 10 goles entre semifinales y final

En 1997, Messi viajó a Perú junto a sus compañeros de Newell’s -los llamaban ‘La Máquina- para participar de la Copa Amistad Cantolao. Disputó el campeonato luego de una intoxicación por comer pollo a las brasas, aunque eso no pareció afectarle: hizo siete goles en la semifinal (7-0 sobre Cantolao Cat. ‘89) y otros tres en la final (7-1 sobre Cantolao Cat. ‘87).

Pero eso no queda ahí. La admiración hacia Leo no fue solamente por lo visto en cancha, sino también por un gran gesto que tuvo. Tras el silbatazo final del último encuentro, el rosarino se tomó un momento para consolar a los rivales antes de ir a festejar con sus compañeros.

El “no” de Messi a River

A lo largo de los años se barajaron varias versiones sobre por qué Lionel Messi no terminó jugando en River. En el pasado se llegó a especular con que el Millonario no quiso pagarle el tratamiento, pero el propio Messi se encargó de contar la verdad en 2019: “Yo estaba en Newell’s y fui a probarme a la escuela de River, en Rosario. Después me trajeron a Buenos Aires. Eran categoría 85, todos más grandes. Yo jugué 15 o 20 minutos. Me dijeron que vuelva en 10 días con mi categoría. Volví e hice tres o cuatro goles y me dijeron que me quede, que tenía que llevar el pase“, empezó contando el capitán de la Selección Argentina en diálogo con Fox Sports.

Y completó: “Cuando fui a buscarlo (el pase), me sacaron cagando. Me acuerdo que peleamos y nunca me lo dieron. River me iba a pagar el tratamiento. Newell’s no me bancó en ese aspecto, nunca me pagó. Mi vieja renegaba para que nos puedan ayudar, pero era complicado en esa época. Después surgió lo de Barcelona”.

Prueba en Barcelona y firma de contrato en una servilleta

En septiembre del 2000, Messi viajó a España en compañía de su padre para realizar una prueba en el Barcelona luego de las gestiones de los representantes Fabián Soldini, Martín Montero y Horacio Gaggioli. Leo no dejó pasar la oportunidad y demostró todo su potencial, pero tuvo que regresar a Rosario con la promesa de un llamado.

Joan Gaspart, presidente del Barça en ese entonces, no estaba seguro de apostar por un chico de 13 años que tenía problemas de crecimiento. No obstante, el 14 de diciembre, Gaggioli y el agente Josep Maria Minguella presionaron a Carles Rexach (entonces secretario técnico del club y autor de la frase “viajó para una prueba de 15 días y le sobraron 14”) para que se decidiera.

Así, Rexach redactó en una servilleta de papel el primer contrato de Messi: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio Carlos Rexach Secretario Técnico del F.C.B. se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.

Debut no oficial de Messi en Barcelona

Tras deslumbras en las juveniles, el 16 de noviembre de 2003 le llegó el momento de ponerse la camiseta del Barcelona por primera vez. Fue en un amistoso contra el Porto de José Mourinho en el Estadio Do Dragao. Con apenas 16 años y la número 14 en la espalda, Frank Rikjaard lo hizo entrar a los 76 minutos en lugar de Fernando Navarro. Así, empezaba el sueño de un joven argentino que se terminaría convirtiendo en el futbolista más preponderante en la historia del club.

“Fue todo muy lindo. Había bastante jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi o Rafael Márquez. Jugar con ellos fue muy bueno”, declaró Messi sobre ese momento un par de años más tarde.

Primera vez de Messi con la Selección Argentina

El 29 de junio de 2004 quedó grabado a fuego como el día en el que Lionel Messi jugó por primera vez con la camiseta de la Selección Argentina y le cerró la puerta al interés de España. Sin embargo, no fue un partido más, sino que fue un amistoso improvisado ante la Sub-22 de Paraguay para ponerle justamente el broche a La Pulga.

Todo empezó en 2002 cuando Claudio Vivas, en ese entonces ayudante de Bielsa en la Albiceleste, recibió un VHS con el rótulo “Messi” en un hotel de Barcelona. Tras observarlo, le hizo llegar el video a Hugo Tocalli y le recomendó que lo convocara a la Sub-17. No fue llevado ni al Mundial Sub-17 de 2003 ni al Mundial Sub-20 que se disputó a fines de ese mismo año.

Finalmente, el 30 de marzo de 2004, Tocalli y Julio Grondona coincidieron en el estadio de River luego de un triunfo de la mayor ante Ecuador y decidieron que había que inventar un partido cuanto antes para que Messi jugara para Argentina. Así, armaron un amistoso contra la Sub-22 de Paraguay y Lionel se estrenó con la Albiceleste con 17 años recién cumplidos. Ingresó en el segundo tiempo por Matías Abelairas, convirtió un gol con su marca registrada y asistió en otros dos para el 8-0 final.

