Nueva jugada: El alacrán José Brito desentierra las inhabilitaciones de los candidatos a la primaria

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, José Brito, se acercó hasta la sede la Contraloría General de la República para pedir el estatus de las inhabilitaciones contra los candidatos de la oposición venezolana: María Corina Machado y Henrique Capriles, entre otro .

“Esta acción es en beneficio de la gran mayoría de este país, de los electores de este país que tienen una esperanza por el cambio, en todo caso esto genera intranquilidad en algunos sectores, vendedores de humo blanco. Hablo en nombre de una inmensa mayoría que quiere cambio y respeto a quienes no quieren cambio (…) Hay que hablarle con la verdad al país, les he dicho calma y cordura, controlen los esfínteres. A pesar de que ellos sí inhabilitan, solicitan sanciones, eso no es lo que me corresponde, he venido a hacer un acto responsable por lo que quiero información del estatus de la señora María Corina Machado si está habilitada o no, si esta inhabilitada ella y otros tienen que ser responsables al país”, aseguró Brito a los medios de comunicación