MrBeast fue invitado a visitar el Titanic en un submarino, pero su intuición lo alejó de la travesía

La estrella de YouTube MrBeast dijo este domingo que fue invitado a unirse a un viaje sumergible a los restos del Titanic, pero se negó.

Por CNN

“Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino, dije que no. Da un poco de miedo saber que pude haber estado ahí”, tuiteó MrBeast este domingo por la mañana.

Aunque no especificó si la invitación era para el fatal viaje en el sumergible Titán que terminó en una implosión catastrófica, MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, compartió una parte del texto de alguien que le pedía que se uniera a una exploración.

“Además, voy a ir al Titanic en un submarino a fines de este mes”, escribió el individuo. “El equipo estaría encantado de tenerte”.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023