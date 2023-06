El día que Madonna se quedó en casa de Maluma: Se quemó la planta de luz por exceso de uso

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Gracias a una prolífica carrera de poco más de una década, Maluma ha brindado cientos de conciertos a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, y como el mismo ha confesado, su show del 30 de abril de 2022 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, ha sido su experiencia más extraordinaria sobre el escenario.

Por Infobae

Durante aquella noche histórica, Maluma compartió los reflectores con figuras de la talla de Feid, Grupo Firme, Wolfine, Blessd y Kapla y Miky. Sin embargo, para cerrar con broche de oro, Maluma tuvo como invitada a nada menos que Madonna para interpretar un clásico de la reina del pop, Music y Medellín, tema que lanzaron en colaboración como parte del más reciente álbum de la cantante británica, Madame X de 2019.

Aquella presentación se quedará en la memoria de los 45 mil espectadores por mucho tiempo, y por supuesto, en el corazón de Maluma como uno de sus shows más exitosos de toda su carrera.

Sin embargo, lograr que Madonna fuera parte del show fue una experiencia meramente catártica para el colombiano, quien en entrevista para El Hormiguero, confesó que Madonna estuvo a punto de cancelar su presentación tan sólo ocho días antes del concierto.

“Ocho días antes del concierto me canceló. Me dijo que no podía porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia… Yo casi me muero”, confiesa entre risas Juan Luis Londoño Arias (nombre real de Maluma) al conductor Pablo Motos.

La intérprete de Like a Virgin aceptó la oferta, pero no iba a ser tan sencillo, pues llegó a la casa de Maluma con todo su equipo de trabajo.

“Le volví a llamar y me dice ‘la única forma es que vaya de entrada y salida; voy allá, hacemos los ensayos, hago el concierto y me regreso’. Le dije ‘bueno, ¿te quieres quedar en mi casa?’ Y ella me dijo ‘Claro, me encantaría quedarme en tu casa’. No fue nada fácil porque no era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco eran 27 personas en la casa”.

Debido a la gran cantidad de gente en un espacio tan reducido, las consecuencias se presentaron más tarde que temprano: la casa se quedó sin luz, lo cual hizo enfadar a la reina del pop.

“Se quemó la planta de luz de la casa, claro, por exceso de uso (…) Me llama ella a los gritos ‘¡Juan Luis! ¡Tu casa no tiene energía! ¡¿Qué carajos voy a hacer?!’”.

