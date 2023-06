Conmoción en la NFL: muere ahogado Ryan Mallett, ex mariscal de los New England Patriots

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un triste y sorprendente suceso, Ryan Mallett, ex mariscal de campo de los New England Patriots, perdió la vida el pasado martes en un trágico incidente de ahogamiento en Miami, según anunció su antiguo equipo.

Los New England Patriots expresaron su profunda tristeza al enterarse de la repentina y trágica muerte de Mallett, quien fue parte del equipo desde su selección en el Draft del 2011. Bajo la dirección del entrenador Bill Belichick, Mallett desempeñó el papel de suplente de la legendaria estrella Tom Brady hasta la temporada 2013.

El incidente ocurrió en una playa de Florida, donde Mallett fue rápidamente trasladado a un hospital cercano. Sin embargo, a su llegada, los médicos declararon su fallecimiento.

La noticia devastadora impactó tanto a la familia de Mallett como a sus ex compañeros de equipo, quienes se encuentran sumidos en el dolor de esta pérdida irreparable. La directiva de los New England Patriots compartió un mensaje en el que expresaron sus condolencias a la familia Mallett y a todos aquellos que lloran su partida.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.

Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023