Dos venezolanos detenidos en Puerto Rico por traficar 23 millones de dólares en cocaína (Video)

La Guardia Costera estadounidense informó este martes que detuvo a cuatro personas que trataban de ingresar 919 kilos de cocaína, valorados en 23 millones de dólares, al sur de Puerto Rico.

Los detenidos son dos de nacionalidad venezolana, un colombiano y un dominicano, quienes enfrentarán debidas acusaciones por parte del Departamento de Justicia de la Fiscalía federal en Puerto Rico, indicaron los guardacostas en un comunicado.

La intervención estuvo a cargo de oficiales de la embarcación de la Guardia Costera Joseph Napier y tripulantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el pasado 18 de junio al sur de la isla.

“Este equipo nunca cesa de sorprenderme con su dedicación e implacable ética de trabajo, especialmente nuestro equipo de persecución y búsqueda que rápidamente intervino y detuvo otro contrabando de droga a que llegara a Puerto Rico”, dijo en el comunicado DeVonte Weems, jefe comandante de la nave Joseph Napier.

EFE

#Breaking @USCGC Joseph Napier (WPC 1115) offloaded more than 2,024 pounds of cocaine worth more than $23 million in San Juan, Puerto Rico, Monday. pic.twitter.com/739MnpEBeA

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) June 27, 2023