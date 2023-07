Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela condena la inhabilitación de María Corina Machado

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela fija posición ante las recientes medidas lamentables del régimen

1. La dictadura ha escogido el camino de la arbitrariedad y la represión. No ha sido una sorpresa la decisión arbitraria de la Contraloría relativa a la inhabilitación de María Corina Machado. No será una sorpresa que a esa decisión sigan otras similares respecto a otros candidatos. El hecho muestra la manipulación de las instituciones. en función de los más bajos intereses de una cúpula con poder. El Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela había advertido la posibilidad por parte de la dictadura de escoger la ruta suicida ya puesta en práctica en la Nicaragua de Ortega-Murillo.

2. El Consejo Superior de la DC para Venezuela condena la inhabilitación de María Corina Machado y de cualquier otro candidato. La posibilidad de una salida no traumática a la larga crisis que ha destruido al país por la incompetencia y corrupción y que ha provocado el éxodo de siete millones y medio de venezolanos exige el reconocimiento sin trabas de la dinámica verdaderamente opositora y que sea el pueblo quien libremente decida sobre los caminos oportunos para la reconstrucción de la Patria. Falacias jurídicas y medidas represivas agudizan la crisis en lugar de contribuir a su solución.

3. Las inhabilitaciones no podrán impedir la realización de las Primarias de la Oposición. Las Primarias de la Oposición son, como su mismo nombre indica, de la Oposición, no de la Dictadura. Por tanto, consideramos que la dinámica de estas no debe interrumpirse a pesar de las maniobras de toda índole puestas en marcha por la dictadura y sus colaboradores.

4. En vista de la ofensiva dictatorial pedimos a la Comisión Nacional de Primarias facilitar al máximo las posibilidades de participación. En tal sentido y buscando una participación masiva que facilite luego la dinámica de puesta al día del Registro Electoral, nos permitimos sugerir que solo sean requisitos, dentro y fuera del país, la presentación de la cédula o el pasaporte para poder manifestar la preferencia en las Primarias.

5. Frente a la represión, participación. Más que nunca la oposición debe evadir con fortaleza las emboscadas del régimen. La participación en las Primarias será la respuesta popular a quienes quieren marcar con el miedo el futuro de Venezuela.

6. La tragedia no terminará mientras no cambie el régimen. Las inhabilitaciones y la represión son expresiones de miedo. El régimen está con miedo. Sabe que su continuidad es la condena al no futuro social, político y económico de Venezuela. Unas elecciones verdaderamente libres y con supervisión internacional es la única salida no trágica y sin aumentar su expediente en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

7. Las inhabilitaciones y la represión deben fortalecer la decisión unitaria de la auténtica oposición, para enfrentar los retos inmediatos. Más que nunca se exige a la dirigencia opositora la formación de un bloque único para luchar eficazmente por la libertad y la justicia. No es momento de disputas subalternas ni de miopías personalistas. La unidad, como en los grandes momentos coyunturales de nuestra historia, es un reclamo y una necesidad impostergable.

Nota de prensa