La Fuerza Aérea venezolana se estrella: Tres Sukhoi siniestrados y cinco muertos desde que entraron en servicio

En un trágico incidente que tuvo lugar este domingo 2 de julio en los Valles del Tuy, estado Miranda, un avión de combate Su-30 de la Fuerza Aérea Venezolana se estrelló, marcando el tercer accidente de esta aeronave desde su entrada en servicio entre 2006 y 2008. Aunque el pilotos logró eyectarse con éxito, son cinco las vidas que se han perdido en estos siniestros aéreos.

lapatilla.com

Aún se desconoce la causa exacta del accidente ocurrido hoy. Sin embargo, ayer se registraron dos incidentes separados durante un ensayo para el desfile aéreo del Día de la Independencia. Tanto un Su-30 como un K-8, aviones que participaban en los ensayos, colisionaron con aves mientras volaban a baja altura sobre Caracas.

Estos accidentes han generado preocupación en la comunidad aeronáutica venezolana y han generado un debate sobre la seguridad de las operaciones militares en el país. El Su-30, un avión de combate multirol fabricado en Rusia, ha experimentado varios incidentes similares en Venezuela en los últimos años, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su mantenimiento y estado operativo.

Todays crash is the third Venezuelan military aviation Su-30 to have crashed since their introduction into service between 2006-2008. 5 pilots have died in those 3 crashes and today was the first time a pilot had successfully ejected.#Venezuela pic.twitter.com/ddf9sv6dhe

— CNW (@ConflictsW) July 2, 2023