María Corina Machado: La posición de Lula es inadmisible a estas alturas del partido

Un día después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva evitara comentar su inhabilitación la semana pasada en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado, en campaña para convertirse en candidata a las elecciones presidenciales de 2024 (las primarias son el 22 de octubre de este año), aseguró a O GLOBO que la actitud de Lula socava la credibilidad de Brasil para eventualmente actuar como facilitador en el proceso de negociación entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

Por Janaína Figueiredo | O GLOBO

María Corina fue inhabilitada por 15 años por supuestas irregularidades durante su mandato como diputada y ya anunció que apelará la decisión dentro y fuera del país. Ya ha recibido apoyo de EEUU, Reino Unido, Canadá, Chile, la Unión Europea y más de 30 expresidentes de la región.

– Yo le pediría [a Lula] que acompañe las primarias como un ejercicio pacífico de canalización de las tensiones que existen en Venezuela… de lo contrario, su intento de ser relevante en este proceso será un fracaso monumental – subrayó María Corina.

Vea a continuación los principales extractos de la entrevista concedida en exclusiva a GLOBO:

P: ¿Esperaba un fuerte apoyo de los presidentes de Paraguay y Uruguay en el marco de una cumbre de presidentes del Mercosur? ¿Qué reacción espera ahora del Brasil de Lula?

R: No me sorprendió porque tanto Mario Abdo Benítez como Luis Lacalle Pou eran firmes defensores de la democracia en la región, en particular de la lucha por la libertad en Venezuela. Ambas declaraciones tuvieron un gran impacto a nivel internacional y también dentro de Venezuela. Creo que confirma que esta supuesta inhabilitación en mi contra, que es absolutamente inconstitucional, absurda y viola todas las leyes de mi país, fue un gran error del chavismo y de Maduro. La desesperación no es buena consejera, y lo que estamos viendo es un efecto boomerang. Ahora las primarias [opositoras] son ??un clamor y un desafío al régimen. La gente dice ‘Habilito a María Corina con mi voto’. Las personas que tenían dudas sobre participar ya están decididas. Se volvió épico. En la comunidad internacional, la reacción fue increíble. Hubo un comunicado del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Canadá, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, varias cancillerías, el presidente Gustavo Petro de Colombia, más de 30 expresidentes. Se generó una onda expansiva, que sigue creciendo.

P: ¿Es Lula el único presidente de peso de la región que no se ha pronunciado?

R: Sí. Lula insistió en su deseo de acompañar un proceso de transición democrática a través de elecciones limpias, transparentes y competitivas en 2024, pero en la cumbre del Mercosur dijo que no estaba debidamente informado, imagino que ya lo estará. Dada su cercanía y amistad con Maduro, para los venezolanos y para todos los demócratas del mundo, debe quedar claro cuál es la posición de Lula sobre esta aberración cometida por Maduro.

P: ¿Qué siente cuando el presidente brasileño habla de narrativas, de no aislar a Maduro o de relativizar el concepto de democracia, cuando se le pregunta por Venezuela?

R: Me preocupa mucho, no solo por Venezuela. La influencia de Brasil en la región y más allá es indiscutible. Pero también me preocupa Brasil, porque no puede haber un doble rasero. O sea, lo que no aceptarían para Brasil, no pueden pretender imponérselo a Venezuela. Ya sea por afinidad ideológica o por proyectos comunes, la posición de Lula es inadmisible a estas alturas del juego, con el 25% de la sociedad venezolana repartida por el mundo, miles en Brasil; con una investigación sobre crímenes de lesa humanidad que avanza en la Corte Penal Internacional; cuando existan denuncias bien documentadas en la justicia internacional sobre corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; Maduro es tóxico. Creo que el gobierno brasileño puede contribuir significativamente a una transición pacífica en Venezuela, pero no haciendo berrinche y justificando los crímenes de Maduro. Así, Brasil pierde autoridad moral frente a otros actores democráticos para convertirse en un interlocutor confiable. No se puede demostrar este nivel de supuesta ignorancia.

