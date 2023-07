Vargas Llosa recibe el alta hospitalaria y “ya está recuperado” del Covid-19

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa “ya está recuperado” de la covid-19 que sufrió por segunda vez y que obligó a hospitalizarle en un centro hospitalario de Madrid, donde este viernes recibió el alta médica, según informó su hijo Álvaro en un mensaje en Twitter.

“Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado“, señala el breve mensaje del hijo del premio nobel de Literatura, que agradece la atención de los profesionales del Hospital Ruber Internacional.

También destaca que “innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días“.

“Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!“, concluye el texto del hijo del novelista en español, inglés y francés.

Vargas Llosa, de 87 años, ya tuvo que ser hospitalizado en abril de 2022 a causa de la covid-19 en el mismo hospital de Madrid, ciudad en la que reside. EFE