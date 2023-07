José Gato Briceño: María Corina, tormento del régimen (primaria con todo)

Posteado en: Opinión

Cuanto más cerca está la caída de un imperio, más locas son sus leyes”. Cicerón

Cómo parte de la intención informativa y de enfrentamiento a la narcodictadura, opresores de mi país que tiene este mensaje semanal y asimismo porque algunos lectores me han pedido mi opinión con respeto a las elecciones primarias y la inhabilitación de María Corina Machado, daré mi parecer al respecto.

La elección primaria, per se, es indispensable como tal para legitimar el nuevo líder de la oposición venezolana, porque es la forma más democrática, ya que desde el año 2016 las vocerías y las decisiones fueron cogolléricas en lo que se denominó el G4, los partidos AD, PJ, VP y UT y tuvo más desaciertos que aciertos, considero que es hora de una renovación.

Como corredactor y firmante de la actual Constitución venezolana, que por cierto ha sido violada, ultrajada, convertida en un coleto por ese grupo de criminales que usurpa el gobierno, les recuerdo dos artículos.

El artículo 42 que especifica, el ejercicio de algunos de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme. El artículo 65 detalla que no podrán aspirar a cargos de elección popular aquellos condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. O sea, eso quiere decir que los CONDENADOS por delitos los deciden solo los tribunales, luego de un juicio en el que se cumplan las reglas y se le dé derecho a la defensa al imputado, el derecho a ser escuchado, conocer los hechos que se le imputan, ser juzgado por los jueces naturales y el derecho a apelar de la decisión.

En el caso de María Corina, ni ninguno de los que hemos sido inhabilitados, se ha cumplido con los anteriores artículos.

Esa ley que mandó a hacer el intergaláctico a su medida, la cuál le da la facultad al contralor de inhabilitar a quien les dé la gana es inconstitucional y en dicha ley establece una pena máxima de hasta 15 años, pero en mi caso es insólito y llena de odio, no aparece en la resolución por cuantos años me inhabilitaron, o sea, es el único político de Venezuela que mientas ellos usurpen el poder no puedo ejercer ningún cargo público, ni tampoco tengo el derecho a una cédula y mucho menos al pasaporte venezolano, o sea, expatriado a los trancazos. Eso nos indica el gran poder que tiene el resentido, asesino, cobarde, enano siniestro de Diosdado Cabello Rondòn, el pimentón de la narcotiranía, no hay guiso en el que no esté presente este ladrón.

No se puede ser mezquino y pensar en la libertad de Venezuela sin ver el gran entusiasmo que se ha levantado alrededor de la candidatura de Maria Corina, gracias a su posición firme, consecuente y corajuda. Quiero dejar constancia que no tengo ningun tipo de relación con ella pero le agradezco que en el año 2013 en la Asamblea Nacional siendo ella diputada, asumió una clara y contundente defensa y apoyo a la diputada Maria Mercedes Aranguren, militante del partido MIGATO, cuándo fue atacada por el chavismo siendo allanada en un procedimiento express, su inmunidad parlamentaria. En un acto más de servilismo, un mandado solicitado a la fiscal Luisa Ortega Diaz, quien leyó un guión al caletre sin tener idea de la acusación inventada, armaron el show habilitando juicio oral y demás aparataje para “tomar una decisión” ya decidida, se cometió otro cobarde atropello por no aceptar chantajes, por no votar a favor de sus antojos que perjudicaban al país, actos y aptitudes que los hombres reconocemos y valoramos, después de 10 años agradecemos, cuándo todo el mundo nos abandonó y nos dejó solos. Por cierto paralelamente se estaba en el proceso del allanamiento de la inmunidad a otro diputado, de PJ y “extrañamente” de repente su juicio y demás procedimientos no avanzaron, cosas que pasan.

Todos mis lectores y seguidores saben de mi posición bien clara de que esa banda que nos destruye es una organización narcocriminal que tiene secuestrada a mi amada patria y que no saldrán con votos.. Sin embargo, toda iniciativa que les mueva el piso, que los saque de su plan de hegemonía sin turbulencias, lo apoyo y no me voy a prestar por tener un criterio distinto, A DESESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PRIMARIAS DEL PRÓXIMO 22 DE OCTUBRE, y ya he dado el ejemplo al inscribirme y votaré en Madrid con el código TKGT6940EK , por tal razon exhorto a mis seguidores hacerlo y votar de acuerdo a su conciencia. ESTOY MUY CONSCIENTE DE QUE LA PEOR DILIGENCIA EN LA QUE NO SE HACE.

Igualmente ya es vox pópuli la información de que los narcobandoleros, cómo es de esperarse,van a impedir las primarias a través del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que no es relevante para esa elección pues a quien le importan la decisión irritas de ese cuerpo colegiado de jalabolas del régimen, pero si se escucha algo más delicado, Diosdado Cabello con su esbirro de turno, el director del SEBIN (Policía Política) ya están manejando la desaparición física de Maria Corina porque saben que una eventual derrota no se salvarian de una captura y ser entregados a la justicia internacional. No se puede esperar menos esos narcoterroristas.

Ojalá todas las informaciones sean falsas y que se pueda “llevar en sana paz las primarias y después del 22 de octubre se ejerza toda la presión interna e internacionalmente para llegar a las elecciones presidenciales del 2024”

Desde la cárcel del exilio especulo que todo puede pasar, tanto que quien gane esa candidatura única logre abrir más opciones para el castigo y la salida del régimen , cómo lograr un CNE idóneo para la contienda. Mi deseo es que los que sostenemos la tesis de que esos narcobandoleros salen del poder es a través de la fuerza (Drones, botas, etc, etc), estemos equivocados, pues me acojo al dicho popular de que “a los narcoterroristas o malandros los arregla es plomo”.

Sigamos dando pasos, cada uno con sus armas, para lograr la ansiada liberación de Venezuela. Continúo en mi denuncia, día a día , sin pausa, con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

