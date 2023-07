¿Para morirse? Cenizas de un difunto fueron olvidadas dentro de un taxi en Nueva York

Miles de objetos se dejan olvidados cada año durante traslados alquilados en Nueva York, la mayoría teléfonos celulares, bolsas, paraguas, guantes y billeteras, según la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC).

Por El Diario NY

La lista es infinita. Esta vez le tocó a las cenizas de un difunto. El sábado un pasajero no identificado olvidó los restos de su padre y el taxista no se dio cuenta que estaban en su maletero hasta dos días después, según Pix11.

Familiares y amigos del fallecido, un hombre de negocios no identificado, reportaron la pérdida y terminaron muy agradecidos tras poder recuperar las cenizas. Lo consideran un regalo póstumo de su ser querido, dado de una manera que solo él podía hacerlo.

“Absolutamente cómico que las cenizas de papá desaparecieran”, dijo el joven hijo del fallecido, quien pidió no revelar la identidad de su padre.

Los restos del difunto estaban en una caja ceremonial de madera y en una bolsa que se suponía que debía ser transportada en taxi a la casa de un amigo en Harlem. Un portero en el destino se olvidó de descargar la bolsa del maletero del taxi y las cenizas estuvieron el fin de semana paseando por los cinco distritos de NYC.

I’ve done a lot of stories, but nothing like this—a deceased man’s ashes ended up in a #taxi for two days. Here’s the @PIX11News exclusive on why the man’s family and friends are actually pleased that it happened https://t.co/rfG0lxHPbE. #Ashes2023 pic.twitter.com/BFDAu2FsZC

— James Ford (@jamesfordtv) July 20, 2023