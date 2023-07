El niño de 11 años supera el coeficiente intelectual de Albert Einstein

Un niño de 11 años se convirtió en toda una promesa a nivel mundial, luego de que diera signos de una brillantez académica que, ahora, habría sido respaldada por una prueba de coeficiente intelectual, la misma que ya arrojó como resultado un número mayor al de grandes genios modernos como Albert Einstein y Stephen Hawking.

Por: Semana

En medio de una entrevista con el medio británico The Mirror, la madre del pequeño Adrian Li, Rachel Lau, indicó que ella y su hijo vivían en Hong Kong, luego se mudaron a Reino Unido, donde se establecieron en Barnet, un poblado al norte de Londres. Además, resaltó que desde los dos años, este niño lograba leer con precisión y excelente pronunciación, lo que evidenciaba una diferencia en cuanto a los otros niños de su misma edad.

Well done Adrian Li!

"Perhaps one day, I might be able to achieve my dream – to become a cardiologist and get a degree from Cambridge and become the best doctor in the world!"

Good luck!https://t.co/dIYZAM9Qj2

— 4 Million Children in Poverty (@dngill) July 22, 2023