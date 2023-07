“Sonó como un relámpago”: grúa de construcción colapsó en Nueva York tras incendiarse (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades de la ciudad recomendaron evitar la zona del incidente. “Sonó como un relámpago o una explosión”, relató un testigo

Al menos seis personas, entre ellas dos bomberos, resultaron heridas este miércoles por la mañana en Nueva York tras el colapso de una grúa de construcción en medio de un incendio.

Por Infobae

Las autoridades de la ciudad estadounidense advirtieron a la población que evite la zona del incidente en Manhattan.

“Debido al colapso de una grúa, por favor eviten el área de la 10ª Avenida y la 11ª Avenida desde la calle 41 Oeste hasta la calle 42 Oeste”, informó el Departamento de Policía de Nueva York en Twitter. También se instó a los conductores a no transitar la zona y a los residentes a cerrar sus ventanas para mantener el humo fuera.

La ubicación en el West Side de Manhattan está cerca de la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria y de una entrada al túnel Lincoln, que lleva el tráfico de automóviles hacia y desde Nueva Jersey por debajo del río Hudson.

Un video compartido en Twitter muestra cómo el brazo de una grúa sujeta a un edificio se desprende e impacta contra un edificio situado al otro lado de la calle, provocando la caída de escombros.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN

— Jimmy ?? (@jimmy_farring) July 26, 2023