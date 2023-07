Juan Pablo Guanipa consideró irresponsable la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la CNP (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Pablo Guanipa consideró irresponsable la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

“No comparto la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la vicepresidencia de esa Comisión, como no compartí previamente la del doctor Arraiz. No es responsable asumir tamaño compromiso, conscientes de las dificultades y riesgos que se corren para luego dejarlo antes de que se concrete”, afirmó en un video divulgado en sus redes sociales.

Guanipa advirtió que “tropiezo vamos a tener siempre porque nos enfrentamos a una dictadura, pero debemos tener la consistencia para seguir hasta lograr nuestros objetivos”.

En su video, el dirigente de PJ rebatió cada uno de los argumentos esgrimidos por Uzcátegui en su carta de renuncia sobre la supuesta falta de condiciones técnicas y logística para realizar la primaria.

“¿Que no están listos los centros de votación? Trabajemos arduamente hasta que eso esté listo y aprovecho para dar una opinión personal: mientras más centros de votación propongamos, más complejizamos la primaria y ante las amenazas del régimen, complejizar las primarias es hacerlas inviables. Un centro de votación por parroquia con el número de mesas que sea necesario no es óptimo, pero hace mucho más viable la primaria, la gente sabe dónde le toca votar y los mecanismos de seguridad pueden resguardarlas un poco más. Así lo vivimos en las primarias de 2017. Pero en fin, no están listos los centros de votación y renuncio, no me parece”, planteó, refutando la exigencia del candidato de su partido, Henrique Capriles Radonski, para que se habiliten más de 4 mil centros e votación.

“¿Que no hay garantías con el voto manual. Cuando Venezuela estaba enguerrillada, el voto era manual y sí tampoco era lo óptimo, pero esa es la realidad que nos ha tocado”, recordó.

Guanipa afirmó que “lo más lamentable es que la tesis de que no haya primarias ha sido comprada por muchos y ahí es cuando es bueno preguntarnos si lo que nos conviene en lo personal o partidista es lo mismo que le conviene al país”.