Jamie Lee Curtis aseguró que estaría muerta si el fentanilo hubiese estado disponible cuando era adicta

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace un mes, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) compartió un dato escalofriante en su informe mundial de 2023: el fentanilo fue la droga responsable del aumento de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos durante la pandemia de Covid-19. Más cercano en el tiempo, esta droga sintética volvió a ser noticia tras la muerte de Leandro, el nieto del actor Robert de Niro. En este contexto, Jamie Lee Curtis, la actriz, productora y autora infantil que hizo público su pasado como adicta, hizo una dura revelación: aseguró que si esta sustancia hubiese estado disponible cuando era adicta, hoy estaría muerta.

Por La Nacion

“Yo era una adicta a los opiáceos, me gustaba sentir el zumbido de los opiáceos”, le dijo la estrella de Halloween a Joe Scarborough en su programa Morning Joe de MSNBC esta mañana. “Y si el fentanilo hubiese estado disponible, tan fácilmente disponible, como lo está hoy en la calle, estaría muerta”, agregó de inmediato la actriz, hoy de 64 años.

Curtis, quien ha estado “limpia” durante más de dos décadas, explicó además que se considera “increíblemente afortunada” por no haber terminado en la cárcel durante sus años de consumo. “Mi peor día fue casi invisible para los demás”, compartió. “Nunca fui arrestada. No tomé decisiones terribles drogada o bajo la influencia de las drogas de las que me tenga que arrepentir por el resto de mi vida”, destacó, aliviada. Luego, mencionó lo que podría haber sido su futuro si no hubiera actuado como lo hizo.

“Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentos, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y soy increíblemente afortunado de que ese no fuera mi camino. Me dirigía allí”, recordó.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ