Semana: General Jorge Luis Vargas se lanza a la Alcaldía de Bogotá, dice que la ciudad “no puede tener otro Petro”

Posteado en: Actualidad

VICKY DÁVILA (V. D.): esta es una primicia política. General Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, ¿va a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá?

Por Semana

JORGE LUIS VARGAS (J. V.): sí, Vicky, voy a ser candidato. Yo no soy político. Me considero un ciudadano, he vivido la mayor parte de mi vida aquí, fui policía y me considero un ejecutor, un administrador, un gerente, un bogotano de corazón.

V. D.: ¿por qué aceptó ser candidato?

J. V.: acepté por la seguridad en Bogotá. No podemos permitir que se siga deteriorando. La vamos a recuperar. Bogotá no tiene miedo, Bogotá no se rinde, no tenemos miedo para recuperar la seguridad. Tengo una trayectoria de 38 años de servicio en grandes operaciones y seguridad ciudadana.

V. D.: ¿quién lo convenció?

J. V.: un grupo de colombianos de Cambio Radical me hizo la propuesta, la discutí con mi familia, mi hijo vive en el exterior y está acá. Mi esposa me dijo: “Ya, no lo piense, tiene que recuperar la seguridad de Bogotá, no lo vaya a dudar un segundo, no vaya a dejar la seguridad en manos de inexpertos o en gente que trabaja para la Casa de Nariño, ¡no!”.

V. D.: ¿como quién?

J. V.: hay un candidato que se acaba de inscribir.

Para leer la nota completa, aquí