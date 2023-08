“No tenía una ídola”, las lágrimas de la brasileña Marta al hablar sobre la evolución del fútbol femenino

Posteado en: Deportes, Titulares

El Mundial de fútbol femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda ha tenido un momento emotivo este martes cuando Marta, considerada como la mejor futbolista brasileña de la historia, no pudo aguantar el llanto en conferencia de prensa al realizar un análisis sobre cómo ha crecido este deporte en los últimos años.

Por Infobae

La experimentada jugadora de 37 años jugó su primer Mundial en Estados Unidos 2003 y desde entonces ha vivido en carne propia cómo el fútbol femenino ha ganado un lugar en el planeta: “¿Sabes lo que es genial? Que cuando comencé a jugar no tenía una ídola del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿cómo se suponía que las iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podía llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia? Hoy salimos a la calle y la gente nos para para hablar nos dicen: ‘Mi hija te adora, ella quiere ser como vos’. Y no es solo con Marta, hay otras jugadoras también. Hoy tenemos nuestras propias referentes”.

La goleadora que ha ganado tres Copas América y dos Juegos Panamericanos, además de dos medallas de plata Olímpicas, sostuvo que esto ha sido pura y exclusivamente por el esfuerzo de generaciones de mujeres futbolistas: “Esto no hubiera pasado si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha que continúa que no comenzó solo conmigo, comenzó con mucha gente tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas. Y la gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a mas jóvenes. No importa la edad”.

Lea más en Infobae