Se “cayó” WhatsApp, pero los MEMES están más activos que nunca

Posteado en: Tecnología, Titulares

Tras la falla general de la plataforma de WhatsApp, la creatividad de los usuarios se hizo sentir, lo cual generó una ola de memes a través de las redes sociales.

Por lapatilla.com

Uno de los temas principales de los memes fue, precisamente, la estabilidad de Twitter frente a la interrupción del servicio de WhatsApp.

Por otro lado, hubo quienes se alarmaron al notar que su aplicación no funcionaba de manera regular, por lo que reiniciaron sus teléfonos celulares y no fue sino hasta minutos después que decidieron entrar a Twitter para verificar si el problema era general y se toparon con la sorpresa de que WhatsApp se había caído no sólo a nivel nacional, sino a nivel global.

WhatsApp is down again pic.twitter.com/frcIPdl245 — Godalph (@GodalphK) August 2, 2023

TODO EL MUNDO llegando a twitter para comprobar que se ha caído whatsapp pic.twitter.com/7Dt9AItOr5 — ?? (@maarcoofdezz) August 2, 2023

De WhatsApp a Twitter para corroborar si es mi teléfono o se cayo #WhatsApp pic.twitter.com/vdLwBNpKvr — Yani Alvarado (@AlvaradoPIO) August 2, 2023