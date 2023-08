Como en los viejos tiempos: Messi anotó nuevo tanto con Inter Miami por conexión Jordi Alba (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El argentino Lionel Messi sigue deslumbrando en su llegada al Inter de Miami, luego que este domingo anotara a los seis minutos ante FC Dallas para buscar un lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup.

lapatilla.com

Messi convirtió para Inter de Miami tras remate de media distancia luego de pase de Jordi Alba, conexión que repitió la fórmula durante años en el FC Barcelona.

La acción debió ser convalidada por el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, tras el llamado del VAR. El juez mexicano entendió que una supuesta posición adelantada del venezolano Josef Martínez no obstruía la visión del arquero de Dallas, Maarten Paes, por eso aprobó el tanto del argentino.

7' | Jordi ?? Messi to put us on the board early in the match ??#DALvMIA | 0-1 | ? #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023