¿Milagro en Portugal? Una joven asegura que recuperó la vista durante la Jornada Mundial de la Juventud

Jimena, de 16 años, había perdido el 95% de la visión hace dos años. Según afirmó, tras rezar a la Virgen de las Nieves, volvió a ver con total normalidad.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, contactó por videollamada con una joven española que dice haber recuperado la vista durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, en lo que ya está siendo descrito como un milagro.

“Demos gracias a Dios, luego tendrán que valorar los médicos si se podía curar, no se podía curar. Pero para la chica eso ha sido un gran evento, digamos milagro. No le daría ni más elocuencia ni menos elocuencia, es un dato bonito”, señaló Omella en una rueda de prensa de balance de la participación española en la JMJ de Lisboa 2023.

Según ha contado el cardenal, le llamó “una monja que conoce a la familia” de la chica y le dijo lo que había ocurrido. “Dije: ‘Me parece fenomenal que haya habido un milagro, me dieron el teléfono y llamé a la chica, le dije ‘oye, cuéntame qué ha pasado’”, relató el obispo.

De acuerdo con el relato de la joven, el sábado se levantó por la mañana viendo “fatal, borroso”, al igual que los dos últimos años pero, tras rezar a la Virgen y comulgar, dice haber recuperado la vista. “Me he puesto a llorar en el banco, porque me quería curar y era el último día de la Novena a Nuestra Señora de las Nieves. Cuando he abierto los ojos veía perfectamente”, asegura.

La joven, Jimena, de 16 años, que iba a la JMJ con un grupo del Opus Dei, sigue contando en un audio que ha difundido: “He leído la oración que hemos estado rezando para la Novena. Leo un poco lento, pero no se me ha olvidado del todo”. Además, dice sentirse “supercontenta” y añade que “el 5 de agosto” es su “nuevo cumpleaños”.

Hace más de dos años, sufrió una pérdida de visión a causa de un problema de miopía hasta quedarse solo con un 5% de visión. En declaraciones a la cadena COPE, ha explicado que “no podía usar el móvil, todo a través de audios”.

Por ello, ha relatado que decidió rezar una novena a la Virgen de las Nieves, cuya fiesta se celebra el 5 de agosto. “Como justo coincidía con la JMJ, le pedimos a todos los jóvenes que pidieran por mi curación y hoy veo perfectamente. No sé cómo explicarlo”, afirma.

Explicó que había ido con sus amigas a misa. “Después de comulgar me he puesto a llorar un montón, porque era el último día de la novena y me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios, muchísimo”.

“Ha sido demasiado, hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque he visto el altar, el Sagrario, estaban ahí mis amigas, y las veía perfectamente”, añadió.

Según detalló Jimena, elevó sus rezos a la Virgen de la Nieves. “Esto ha sido una prueba de fe, y voy a llamar a todas mis hijas Nieves y el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños, porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar”, añadió.

Familiares de la joven relatarion a Religión Confidencial que hace dos años Jimena se levantó sin poder ver nada. Los médicos ñe detectaron un extraño espamo de acomodación que le causaban casi 14 dioptrías que no podía controlar, y no hallaron “ninguna causa lógica porque ella está perfectamente bien de salud”. Tras un año de tratamiento, la falta de visión no había remitido ni un milímetro, agregaron.

El cardenal Omella se refirió a este suceso como “una gracia de Dios” durante la rueda de prensa al término de la JMJ desde el parque Eduardo VII de Lisboa. “La chica estaba emocionadísima, llevaba un tiempo que se había quedado ciega y estaba aprendiendo el método braille desde hacía dos o tres años”, indicó en la conferencia de prensa al término de la JMJ desde el parque Eduardo VII de Lisboa.

Además, destacó que Jimena “tenía que leer la oración de Acción de Gracias en la Misa que tenían ese día con el grupo de Madrid” y que, después de comulgar, pudo leerla sin ningún problema.

Información de Europa Press