Venezuela consiguió el tercer lugar en el Mundial de Béisbol sub-12 al derrotar a Japón (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Deportes

La selección Vinotinto de béisbol sub-12 finalizó su participación en la super ronda y conseguir la medalla de bronce al derrotar en un juego cerrado a Japón, los chamos quedan en el tercer lugar, donde EEUU obtiene el campeonato al ganarle a China Taipei.

Por lapatilla.com

El team de Venezuela le jugaron a los nipones con valentía en un partido donde los criollos comenzaron su amenaza desde el primer innings consiguiendo irse arriba en el marcador 2 carreras por 0.

Los nipones reaccionan en el segundo episodio para irse arriba sumando tres anotaciones colocando el marcador 3 carreras por 0 a su favor.

Un encuentro reñido donde ambas selecciones se mantenían concentrados en el ataque de sus bates dando una gran demostración de competitividad en este mundial sub12.

Los criollos continuaron atacando en el tercer innings para sumar dos carreras más y los japoneses no se quedaron atrás y anotaron tres rayitas para mantener el marcador a su favor 6 carreras por 4.

Los chamos venezolanos detonaron los lanzamientos de Japón y anotan dos más en el quinto episodio para empatar las acciones.

Llega el último innings para los criollos y dan una reacción al ataque con sus bates y conquistan tres carreras para irse arriba y frenar a los bates de Japón que buscaron dejar en el terreno a los chamos pero no se dejaron después de que se acercaran en el marcador llega el gran ponche para cerrar el juego y conseguir el triunfo para Venezuela con pizarra de 9 carreras por 8.

? ?? Congratulations to ?? Venezuela on winning the Bronze Medal!#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/UYr6f9B2Sl — WBSC ?? (@WBSC) August 6, 2023

?Bronze Medal Game is underway! ?? ?? Venezuela take on ?? Japan in Game 49 of the WBSC U-12 Baseball World Cup! ?Watch on https://t.co/soado4OWxd#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/HsEphhwFbA — WBSC ?? (@WBSC) August 6, 2023

?HOMERUN! ?? Alexandro Ladera hit a 2-run homerun in the 1st inning! – VII WBSC U-12 Baseball World Cup#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/Y1k2nxRLqv — WBSC ?? (@WBSC) August 6, 2023

?HOMERUN! ?? Jose Castillo hit a 2-run homerun in the 5th inning! – VII WBSC U-12 Baseball World Cup#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/AJO37m9nUB — WBSC ?? (@WBSC) August 6, 2023