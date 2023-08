Qué dice la carta que “El Chapo” envió a un juez de EEUU por supuesta violación a sus derechos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Desde el 2019 Joaquín “El Chapo” Guzmán -ex líder del Cártel de Sinaloa- se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos (EEUU), cumpliendo una cadena perpetua. En varias ocasiones el capo de 66 años ha manifestado que durante su estancia en la cárcel ha sufrido supuestas violaciones a sus derechos humanos.

Por Joel Cano | Infobae

Es por ello que el pasado 7 de agosto el narcotraficante envió una carta al juez que llevó su caso, Brian Cogan, para hacerle una petición en específico: que le permita que su abogada, Mariel Colón, le entregue documentos en español sobre su situación jurídica, pues aseguró que hasta el momento no se lo han permitido.

En la misiva compartida por Milenio, Guzmán Loera explicó que el 20 de junio su abogada lo visitó en la cárcel para entregarle unas copias relacionadas a la moción 255. “No le permitieron que las entregara para que yo las leyera porque estaban escritas en español”, se lee en la carta que “El Chapo” escribió con su puño y letra (se omiten las faltas de ortografía y problemas de redacción).

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado”, indicó el capo sinaloense.

Por lo anterior, acusó que se trata de “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”, toda vez que las autoridades penitenciaras actuarían con “mala fe” hacia su persona. “Para todo usan la bandera de que Guzmán se fugó de la prisión en México. Una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías”, aseveró.

