Los secretos más íntimos de Elton John: la madre que odiaba su música, su coqueteo con la muerte y el orfanato que le cambió la vida

Elton John es sinónimo de talento y perseverancia, pues no la tuvo fácil para convertirse en la leyenda que es hoy en día. Explorar la vida de este emblemático artista es adentrarse en un viaje repleto de altibajos, éxitos deslumbrantes y momentos conmovedores, los cuales le permitieron dejar una huella imborrable en la música, así lo reseñó INFOBAE.

El intérprete de ‘Can You Feel the Love Tonight’ tuvo que afrontar desde una áspera relación con su madre, una visita al orfanato que le cambió la vida y su casi encuentro con la muerte.

Una madre poco cariñosa

El cantante de 76 años ha contado que con su madre, Sheila Farebrother, tuvo un trato bastante áspero. Según lo que relató en sus memorias “Yo: Elton John”, su progenitora siempre fue muy crítica, y esto aplicaba para todos los aspectos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había asistido que se salvó por la participación de otro artista”, se lee en su libro autobiográfico.

Además, calificó que “pasar tiempo con ella era como invitar a almorzar o de vacaciones a una bomba sin detonar: siempre estaba histérica, como cuando yo era niño”. Incluso, ni el hecho de convertirse en abuela la ablandó.

“Para cuando nació Zachary- quien es su primer hijo que nació en 2010-, ya no nos hablábamos en absoluto. Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto. Y ella dijo que no le molestaba porque nunca le habían gustado los niños”, recordó amargamente.

Luego de una fuerte discusión, ocasionada por el despido de su asistente personal, Bob Halley, quien era mejor amigo de su madre, no se dirigieron la palabra durante siete años. Sin embargo, pese a estar distanciados nunca dejó de preocuparse por su progenitora: “Me aseguré de que la cuidaran económicamente. Cuando quiso mudarse a Worthing, le compré una casa nueva. Pagué por todo; me aseguré de que tuviera la mejor atención cuando tuvo que operarse de la cadera (…) Subastó los regalos que yo le había hecho, sus joyas, todo para fastidiarme. Fue triste, pero yo ya no la quería en mi vida”.

En sus relatos también menciona que cuando se enteró que su madre estaba muy delicada de salud, quiso reconciliarse con ella, pero ni la enfermedad la hizo que se quitara la coraza que tenía. Ella nunca aceptó a sus nietos y le dijo a John una fuerte frase: “Yo también te quiero, pero no me gustas en absoluto”.

A los meses, el 4 de diciembre de 2017, Sheila falleció y solo en ese momento el cantante pudo cerrar ese capítulo amargo de su vida. “Estaba increíblemente molesto. La había visto la semana anterior y sabía que tenía una enfermedad terminal, pero no la vi tan mal. Ella nunca fue una madre cariñosa, pero, más allá de la mala racha entre nosotros, hubo momentos en los que me apoyó y en los que fuimos felices”, explicó.

