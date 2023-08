VIDEOS: Piloto se eyecta de un avión de combate ruso en Míchigan al ver que se precipitaba a tierra

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Un MiG-23UB Flogger de propiedad privada se estrelló el domingo al final de la exhibición aérea Thunder Over Michigan en Ypsilanti, Michigan.

Por The Drive

El video muestra el MiG-23UB en un giro a la izquierda poco profundo antes de que los dos tripulantes a bordo salgan disparados. El MiG herido luego se hundió en el suelo. WDIV informa que ambos miembros de la tripulación se expulsaron de manera segura y se recuperaron del agua, pero aún no hay información sobre las lesiones, si las hay, en tierra.

?? | ÚLTIMA HORA: Momento en que los pilotos lograron abandonar el MIG-23UB antes de estrellarse durante una exhibición aérea en Michigan, Estados Unidos. pic.twitter.com/iW07KUgbge — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 13, 2023

Hay informes, que no podemos confirmar en este momento, de que los terrenos de un edificio de apartamentos pueden haber sido alcanzados por el MiG afectado. Detroitnews.com informa que “el avión se estrelló cerca del césped del complejo de apartamentos The Waverly on the Lake en Belleville”.

The pilots of the MIKOYAN GUREVICH MIG-23UB (N23UB) have both ejected this afternoon during the Thunder Over Michigan Airshow pic.twitter.com/j2sLp7DLmT — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 13, 2023

El MiG-23UB, registro N23UB, era propiedad del ex piloto de Navy A-6 Intruder, Dan Flier. Una historia de 2022 de KLTV en Tyler, Texas, mostró el Flogger and Flier de 2 asientos en su hangar en el Aeropuerto Regional del Este de Texas en el condado de Gregg, Texas.

The MiG thankfully appears to have crashed in a unpopulated area. pic.twitter.com/GUk5AyzUJy — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 13, 2023

