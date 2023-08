Los teléfonos de quienes vivan en EEUU recibirán pronto una alerta: de qué se trata

Posteado en: Tecnología, Titulares, USA

Una de las funciones más desconocidas de los teléfonos inteligentes es la posibilidad de recibir alertas sobre emergencias que emite el gobierno a toda la población. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, las autoridades de Estados Unidos harán una prueba masiva en los próximos días que todos los ciudadanos deberán tener presente para no caer en pánico.

Por La Nación

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) serán las dependencias encargadas de coordinar una prueba a nivel nacional, que el próximo miércoles 4 de octubre enviará avisos a dispositivos como radios, televisores y teléfonos que lo permitan, con mensajes en inglés, español, así como señales auditivas y vibraciones para las personas con alguna discapacidad.

En una primera fase se activará el llamado Sistema de Alerta en Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), que implica la coordinación de todas las emisoras de medios de comunicación electrónicos, sistemas de cable y otros proveedores de contenido con funcionarios de manejo de emergencias para enviar notificaciones que se muestran sobre la programación de los canales de televisión o se escuchan a través de la radio.

La segunda parte de la operación implica la prueba de las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA, por sus siglas en inglés), que utiliza las redes de telefonía móvil para enviar los mensajes de prueba durante unos 30 minutos, a todos los dispositivos que estén encendidos y dentro del alcance de una torre activa.

¿Cómo son los mensajes de alerta que recibirán los teléfonos en EE.UU.?

La prueba WEA para los teléfonos móviles dará inicio aproximadamente a las 14.20 hs del Este y se mantendrá durante unos 30 minutos, según explicó la FEMA en un comunicado. Para las personas cuyos dispositivos estén configurados en inglés, el mensaje en sus teléfonos dirá: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”; mientras que la versión para los hispanohablantes será: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción”.

Lea más en La Nación