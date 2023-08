El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Ten presente que no todos están listos para la verdad, y nos guste o no, debemos aceptarlo. Cuando digas la verdad, hazlo con empatía y amor, con palabras suaves, consideradas y bien estudiadas. Procura no herir a otros, y si no hay forma de evitarlo, trata de que tus palabras tengan el menor impacto posible.

Tauro

A partir de hoy conviértete en tu lugar seguro. En ese adonde quieres estar, en el que a pesar de lo que suceda, te sientes bien, en el que puedes sanar, aprender a recordar sin dolor y retornar al amor. En ese lugar que aunque estés en el hueco más profundo, puedes crecer. Gústate, ámate, trátate bonito, porque eres lo mejor que tienes.

Géminis

Es un buen día para negociar, de llegar a acuerdos. Analiza, observa y supervisa el trabajo de otros, porque un mal desempeño de su parte podría afectar el tuyo. No necesitas pelear, ni siquiera tienes que imponerte, al contrario, entre más amable seas, mejores resultados lograrás.

Cáncer

Haces todo basado en el control. Quieres que los demás bailen a tu ritmo y cuando te das cuenta de que es imposible, porque como es obvio, esa persona lleva la vida a su manera, te deprimes o encolerizas. Cálmate y respeta los ritmos y procesos de los demás. Entre mas empático seas, más lograrás.

Leo

Si los días tuvieran una palabra clave, la de hoy sería liberación. Nada de arrastrar con pesadas cargas del pasado, culparte por todo lo que sucede o pensar que lo que hay es lo único que habrá. Libérate de sentimientos de culpa y confía en que cuando sueltas, puedes avanzar y crecer.

Virgo

Momento ideal para experimentar con algo nuevo. Puedes estar seguro de ti mismo y de tus capacidades, afrontar cualquier reto, porque estás preparado y listo para hacerlo bien. Hoy destacas por encima de otros, pero no puedes ni debes bajar la guardia, porque sólo lograrás el éxito si mantienes el mismo ritmo.

Libra

Para no tener que pedir perdón, pórtate bien. Se amoroso, sincero, paciente, respetuoso y sobre todo, considerado. Trata a los demás tal como quieres que te traten a ti. En esta vida recibes en la medida que das y entre más amor des, más llegará a ti. Por otro lado, últimamente has tenido olvidadas a personas que son parte de tu corazón, búscalas.

Escorpio

No hay peor ciego que aquel que vio la realidad y decidió volver a cerrar los ojos. Mantén los tuyos bien abiertos, porque no sólo te sirven para ver las cosas tal cual son, también te ayudan a ver las nuevas oportunidades. Hoy podrías estar entre un tres y un dos, obligado a tomar decisiones que no pueden ni deben esperar.

Sagitario

Después de un tiempo en que te sentías atado de pies y manos, al fin se abren algunas puertas y no ves el momento de atravesarlas. Es como si toda esa energía que has acumulado se desbordara a tu favor. También puede que las circunstancias hayan cambiado y los planes que hayas hecho ya no sean del todo acertados, pero no importa, siempre puedes crear un nuevo plan.

Capricornio

El único momento importante es tu presente. Basta de atormentarse por lo que fue, o angustiarte por lo que será. Lo que viviste es parte de tu historia, pero de ninguna manera define quien eres y mucho menos determina tu presente. Hoy es un día para liberarte de lastres, sobre todo de esos que tienes en tu cabeza.

Acuario

Todo marcha bastante bien. Trazaste un plan y ha funcionado, pero ahora las reglas del juego cambiaron y es imperante crear nuevas estrategias. No te detengas, dudes ni demores, el momento es ahora y entre más rápido te adaptes a las nuevas circunstancias más rápido llegarás a la cima.

Piscis

Reconoce tus heridas y trabaja en sanarlas. Quedarse en el dolor, produce más dolor. Si profundizas un poco, te darás cuenta de que todo lo que has vivido, te ha fortalecido y de que si lo manejas bien, puedes dar no uno, sino mil pasos adelante. Si sientes que no puedes solo, es valido buscar un terapeuta que te ayude a trazar el camino que te permita recuperar tu capacidad de amar y atraer personas de calidad.