Nueva masacre rusa en Ucrania: bombardeo en el centro de Chernígov deja muertos y heridos

Las autoridades ucranianas reportaron un nuevo bombardeo con misiles por parte de Rusia en el centro de la ciudad de Chernígov, ubicada en el norte del país. El ataque ha provocado un número aún no confirmado de víctimas mortales y heridos.

“Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Desafortunadamente, hay información sobre personas fallecidas”, fuentes de información de la alcaldía a través de la plataforma de mensajería Telegram.

El bombardeo también impactó en la Universidad y un teatro de la ciudad, según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

“Esto es lo que ocurre al vivir cerca de un estado terrorista“, escribió el líder ucraniano, quien previamente había anunciado su llegada a Suecia, donde tiene programadas reuniones con el primer ministro, Ulf Kristersson, y el rey Carlos Gustavo.

The moment of arrival in Chernigov was caught on video.

Local media write that this is the building of the Drama Theater, where an exhibition of military drones was held.#Russia #Ukraine? #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DKqGdZwZyx

— Animal World (@dragon_of_time_) August 19, 2023