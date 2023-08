Iván López Caudeiron: Así soy, un contracorriente

Posteado en: Opinión

Lo más impertinente que he escrito en mi vida, es tal vez, este artículo de hoy. Es evidente que ni hace falta ni vienen al baño caso, pero como estoy muy cerca de creer, que casi siempre, hemos tenido el tino para saber qué es lo pertinente o lo impertinente, he terminado por rendirme, y por encima de la petulancia que en estos casos se asoma de forma decidida, hoy escribo sobre mí, lo que soy, qué pienso, y sobre todo, cómo veo las cosas. Aquí vamos con: “Así soy, un CONTRACORRIENTE”.

Un comunicador por naturalidad

Este es un artículo de algunas ideas de un comunicador por naturalidad. Del que se atreve a decir, del que descubre lo que es pertinente debajo de lo que no parece, del que tiene el olfato de la actualidad y el instinto de lo valedero. Éste de aquí es Carabobeño, el menor de tres hermanos, ya sin sus padres en vida, y cuya formación entre alegrías y vivir con humildad, me hicieron argumentativo y soñador. Pero por esa misma razón, mi corazón dicta mi ejercicio cotidiano en todo lo que hago: lo profesional, lo político, lo social, lo radial, lo que escribo, lo que digo, todo, todo sale con NOBLEZA EN EL CORAZÓN. Me llamó Iván José López Caudeiron, nieto de franceses (lado materno) y de abuelos naguanaguenses (por mi papá). Poco hábil con las manos a la hora de cocinar o aplicar mecánica en un carro, pero con una inmensa capacidad creativa para hacer, decir y construir con las palabras escritas y verbales; la vida me dio la fortaleza de la mente creativa, la que es capaz de hallar verdades y despejar dudas, de revelar confusiones. Tengo una vocación de averiguar y de meterme en todo para salir con una explicación. No es un oficio esa manera manejarme, es una manera de existir. Tal vez la situación más próxima que tengamos a eso sea precisamente ser un comunicador natural.

El que siempre SE ATREVE

He vivido mi vida en todas las formas que he querido: escribiendo, comentando, en la radio, en la tv, en una tarima, tras un escritorio, acompañando, en forma solitaria, frente a una computadora; he sido siempre el mismo, diciendo y haciendo. Sé que con mi impertinencia que asumo con naturalidad, hago despertar continuamente al hombre que se duerme en nosotros; quienes me leen y me escuchan, los mantengo despiertos sin que caiga en el conformismo de seguir en lo mismo o estar en nada.

Una vez de joven, con algo más de 25 años, recuerdo con claridad haberme topado con alguien de mi época estudiantil en bachillerato, una chica que me saludó: “¿Cómo te va pelito de tuna?”… Y me puse a reflexionar que tal vez tenía bien ganado una reputación de incómodo, y que eso, no era enteramente malo. Ser así trae no pocos sinsabores, algunas enemistades, algunas de ellas perfectamente justificadas, porque a nadie le gusta que le digan verdades desagradables. Pero también me ha valido excelentes amigos y muchas satisfacciones. Mucha gente valora que siempre me he atrevido a decir y hacer.

Es cierto, más allá de toda duda, que no aguanto, que me enferma una cantidad de cosas que mucha gente sensata aprende a aguantar desde que descubre que en la vida, de otra manera, uno se la pasa dándose cabezazos contra las paredes. Confieso que no sé “llevar la corriente”. Como a todo el mundo, cuando oigo a alguien decir una cosa que me choca, a mi también se me ocurre pensar: “¿Qué importa? El mundo no va a cambiar porque yo me meta”. Pero lo malo es que eso se me ocurre después que me he entrometido “en lo que no me importa”.

Pero ¿Es que hay algo que puede de verdad no importarnos? Cuando a uno empieza a no importarle algo, es probable que pronto ya no le importe nada. Por eso no paro de ser, sí, lo admito, “pelito de tuna”, no porque crea que voy a cambiar el mundo, sino porque no quiero que el mundo me cambie a mí, y convertirme en una más de tantas personas que no quieren ser incómodas porque no quieren que las incomoden a ellas.

Admito que tal vez la mía, no es la manera de ser más aconsejable para todos los casos y todos los hombres, pero es mi manera de ser, y sin duda, por eso es justo asumir que, ASÍ SOY, UN CONTRACORRIENTE.

@IvanLopezSD