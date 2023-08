Delincuencia desatada en Virginia: Le robó un iPad a una repartidora justo antes de entregarlo a la clienta (VIDEO)

Las imágenes muestran el momento en que le robaron un paquete a una mujer en los suburbios de Virginia, mientras el repartidor todavía llevaba el paquete directamente a su puerta.

Por DailyMail

El clip de la cámara del timbre, ahora viral, muestra el caso sorprendentemente audaz de piratería en el porche en su totalidad, y cómo el sospechoso, aún prófugo, corrió directamente a su BMW después de arrebatar el paquete y finalmente se fue sin obstáculos.

@WomanDefiner A good reminder that when you see a black person driving a nice car, he more often than not got it committing crimes.

Brazen moment porch pirate steals iPad right out of FedEx worker's hands – before bolting off in a BMW pic.twitter.com/gP4i0zLcxG

— DosXXMachina (@DuosEquis) August 30, 2023