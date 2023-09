Nuevos derrames de crudo incrementan contaminación en el Golfete de Coro y Pdvsa “ciega, sorda, muda”

Hasta este 4 de septiembre, se registran dos derrames de petróleo que tienen 18 días contaminando el Golfete de Coro, en el estado Falcón, y que aunque ha sido denunciado por los pescadores ante Pdvsa, no se ha hecho nada para detener la fuga.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Pescadores de la zona denunciaron que la situación se agrava con los días, ya que no han cerrado el suministro de crudo en la tubería submarina que va desde Bajo Grande (Zulia) hasta el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP) en Falcón y que recorre el Golfete de Coro, lugar que constituye la principal fuente de ingreso de los pescadores de todo el eje costero de Falcón.

En los últimos cuatro años, los trabajadores del mar de las comunidades que se ubican en la orilla del Golfete de Coro, han denunciado en innumerables oportunidades fugas de gas y crudo de las líneas submarinas que alimentan al CRP. Ante esta situación, Pdvsa acude a reparar las líneas con grapas y sacos de arena, pero al poco tiempo se vuelve a romper en otro lado de la tubería.

“Esas líneas tienen más de 60 años, con más de 20 años sin mantenimiento preventivo. Se revienta en un lado, se repara y a los días hay otra fuga. Es más lo que se tardan en repararlas, que lo que dura sin fuga. El Golfete tiene cuatro años recibiendo crudo. Ya no hay peces en la zona de Tiguadare, los lugares de cría de camarones también han mermado por la misma situación y los manglares protegidos están contaminados”, dijo un pescador que prefirió no identificarse.

Detalló que a las comunidades pesqueras han llegado funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para decirles que no deben dar información a los medios de comunicación sobre la actividad pesquera ni sobre los derrames.

“Nos han amenazado, pero estamos viendo cómo se nos muere el único sustento que por generaciones han vivido nuestras comunidades pesqueras. Ya estamos cansados de que no nos den respuestas, nadie nos ayuda, son puras promesas incumplidas. Desde que empezó este derrame, se le avisó a Pdvsa y será que no tienen logística, pero no han hecho nada y ya hay dos fugas. El año pasado vino el ministro de pesca y prometió villas y castillos. No se ha hecho nada, aquí seguimos aguantando, pero este mar ya no aguanta más fugas”, expresó muy conmovido.

El pasado 24 de junio, el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, sobrevoló el Golfete de Coro para ver la magnitud del daño causado. Desde entonces se comprometió con los pescadores a sanear el Golfete y buscar soluciones a las constantes fugas. Dos meses después nada de eso se ha concretado.

El biólogo marino y profesor, Eduardo Klein, quien hace seguimiento a los daños ambientales causados en el país, ha expuesto en varias oportunidades la problemática del Golfete de Coro y hace referencia con imágenes satelitales sobre la grave contaminación que registra el ecosistema marino de la zona.