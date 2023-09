EN VIDEO: Así fue la captura del asesino convicto que aterrorizó Pensilvania tras escaparse de prisión

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El preso brasileño que escapó de una cárcel de Pensilvania (EE.UU.) a finales de agosto, Danelo Cavalcante, que tenía en vilo al condado de Chester, fue capturado este miércoles en un operativo en el que no se disparó una sola bala, informó la Policía local.

El teniente coronel George Bivens de la Policía Estatal de Pensilvania detalló en una rueda de prensa que el fugitivo fue aprehendido esta mañana, en torno a las 8:00 hora local (12:00 GMT), tras ser rodeado por efectivos policiales.

Aerial video shows authorities taking convicted murderer Danelo Cavalcante into custody and placing him in an armored vehicle after he escaped from prison on Aug. 31. https://t.co/7AeuWpxVNq pic.twitter.com/6ucG2SuLBp

El operativo final de captura comenzó el martes por la noche, después de que la alarma antirrobo de una casa cerca de Priser Road permitiera a los agentes acotar el perímetro de búsqueda.

Un helicóptero que participaba en las tareas de búsqueda detectó la presencia de una fuente de calor, pero debido a una tormenta no pudo seguir operando.

Esta mañana, con la luz del día, volvió a detectarse al fugitivo, que presumiblemente estuvo varias horas escondido entre la maleza y trató de huir arrastrándose, hasta que un perro policía lo atrapó.

“Continuó resistiéndose pero fue detenido por la fuerza. Nadie salió herido, solo sufrió una herida menor en una pelea, pero tuvimos personal médico en el lugar y lo examinaron”, explicó Bivens.

Cavalcante será trasladado hoy a una prisión en la que tendrá que cumplir la cadena perpetua a la que estaba condenado por matar a su novia, Deborah Brandao, en abril de 2021 en la casa que compartían.

Imágenes ofrecidas por los medios lo mostraron esposado con las manos en la espalda antes de ser introducido en un furgón policial y con ropa distinta a la que llevaba en las últimas fotografías oficiales.

Breaking News: As Cavalcante is secured inside the prison van, the doors close firmly behind him. The van is now prepped to transport him to a maximum-security prison, a place where Cavalcante is expected to spend the remainder of his days. #Pennsylvania #DaneloCavalcante … pic.twitter.com/chJy1LQwrH

Su caso ha levantado gran expectación entre los medios de comunicación estadounidenses y ha mantenido en vilo al condado de Chester durante unos días en los que ha sido visto en varias ocasiones. El domingo robó un arma a un ciudadano que intentó enfrentarse con él.

“Nos preocupamos profundamente después de que el sospechoso robó el arma, pero fue detenido esta mañana sin disparos”, afirmó en la rueda de prensa el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Saphiro.

“Quiero agradecer a los dedicados profesionales encargados de hacer cumplir la ley de todos los niveles que todos los días salen de sus hogares y dejan a sus familias para mantenernos a salvo”, apuntó sobre el operativo en el que han participado más de medio millar de efectivos de distintos cuerpos policiales.

Thank you to our law enforcement partners and the community whose support brought this operation to a successful conclusion. pic.twitter.com/ogmZKg1fGr

El preso, descrito como un individuo “extremadamente peligroso”, había sido visto en las últimas horas al sur de municipio de Coventry y las fuerzas del orden habían solicitado a la población de la zona que cerrara bien sus domicilios, negocios y propiedades y llamara al 911 si lo localizaban.

Cavalcante, de 34 años y nacido en Brasil, se escapó el 31 de agosto de la prisión del condado de Chester en Pocopson Township, en el sureste de Pensilvania. Ahí estaba a la espera de ser trasladado a una cárcel estatal tras ser condenado el pasado 22 de agosto por matar a su novia después de que ella descubriera que lo buscaban por un caso de homicidio en Brasil que se remonta a 2017.

El ya exfugitivo se escapó de la cárcel el 31 de agosto trepando entre dos paredes del patio de ejercicio. En el vídeo difundido esta semana se ve al hombre apoyar sus brazos y piernas a ambos lados de las paredes y avanzar poco a poco hasta que desaparece del plano.

EFE

BREAKING: Danelo Cavalcante, the illegal immigrant who escaped prison 14 days ago, has been captured and is in police custody.

The illegal immigrant was captured around 8:15 a.m. eastern time in northern Chester County.

Just days before escaping, Cavalcante was sentenced to… pic.twitter.com/22ewbnJ63x

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 13, 2023