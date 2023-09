Se acabaron las vacaciones y empleados públicos de Falcón vuelven a las calles para exigir aumento de salarios

Gremios, sindicatos y jubilados del estado Falcón protestaron este lunes 18 de septiembre, en las ciudades Punto Fijo y Coro para continuar exigiendo salarios justos, derogación del instructivo de la Onapre, libertad sindical, cese de la persecución de los dirigentes sindicales y trabajadores, y respuesta a las peticiones de los jubilados y pensionados de la administración pública.

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Bernabeth Torbello, jubilada de Cantv, desde la protesta en Punto Fijo, expresó que una vez más salen a protestar, porque no escapan de la situación que están viviendo. “Cantv nos está matando con ese salario, no cumplen con el anexo C del contrato colectivo. Por eso nosotros estamos aquí, protestando y acompañando a todos los trabajadores públicos que estamos viviendo la misma situación”, dijo.

La jubilada explicó que la estatal telefónica ha desconocido la verdad y por ello están pidiendo que cumplan con la Constitución y con el contrato colectivo para que haya salarios dignos para todos los jubilados de Venezuela.

Luis Guzmán, representante de los jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), detalló que vuelven a las calles, porque sus peticiones y exigencias no han sido escuchadas. “Hemos ido a todas las instancias, se han introducido documentos, pero no dan respuesta a las solicitudes hechas y ese salario no alcanza ni para comer un día”.

En Coro, Dilson Gutiérrez declaró que el salario actual no alcanza ni para un día de alimentación, ya que con cuatro dólares no se compra ni para hacer un almuerzo. Exige que se cumpla el artículo 91 de la Constitución que reza que el Estado debe garantizar un salario mínimo que alcance para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.

La canasta básica ronda los 500 dólares, por lo que esperan que el Ejecutivo Nacional ajuste los salarios a las necesidades y la realidad económica que atraviesa Venezuela.