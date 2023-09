Casi 20 mil dólares debe institución chavista a una abuelita en Apure (Detalles)

Antonieta Panutti de Ciufoli, una mujer de 87 años, migrante italiana natural de Nápoles, nacionalizada venezolana, quien llegó al país en 1945, exige al gobernador de Apure, Eduardo Piñate, y a los encargados del Instituto de Crédito Artesanal y Micro – Pequeña y Mediana Empresa del estado Apure (Incarpem) cumplir con el pago de más de 19 meses correspondiente al alquiler de las oficinas de esta institución, ubicadas en el Paseo Libertador en San Fernando de Apure.

María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

La solicitud la hace pública la adulta mayor, ante la negativa de la gobernación de pagar la renta, pese a la existencia de un compromiso firmado entre las partes. “Junto a mi esposo hicimos sacrificios para tener lo que tenemos. Yo vivo de los alquileres, compro comida, lo que yo necesito, medicinas. Me deben bastante, 19.760 dólares, sin contar 700 dólares de los servicios públicos”, apuntó.

Tal situación de incertidumbre vivida por la abuelita le ha originado malestar, pues durante años trabajó para vivir una vejez en paz, sin preocupaciones. “Me la paso llorando, porque veo que no hacen nada, porque dicen ahora vemos, después, ahora. Me siento malísima, porque es primera vez. Durante años me pagaban correctamente. No he sido recibida por el gobernador, nunca han dado razones de eso”, dijo.

La agraviada agradece los buenos oficios del Ministerio Público en el estado Apure, al momento de presentar la denuncia, en aras de visibilizar este caso. “Necesito mi plata, he sido una persona correcta, honesta. Necesito mi alquiler para vivir los pocos años que Dios me dará”, dijo Antonieta para lapatilla.com.