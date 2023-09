El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de septiembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: Tienes que cerrar los ciclos que abriste hace unos meses.No será fácil pero sólo así te sentirás libre. No puedes posponer ni extender lo que ya llego a su final. Despídete con alegría y agradecimiento y abre los brazos a lo nuevo.

Tauro: Hoy tendrás la capacidad de ver el lado positivo de cada situación. Te sientes agradecido y dispuesto a dar lo mejor de ti. Puede que ciertas personas pretendan arruinar tu vida, pero es poco probable que se salgan con la suya.

Géminis: Deshazte de esos lazos que te impiden ser tú, que te atan y mantienen encerrado en círculos viciosos y enfermizos. Te sentirás dubitativo y con necesidad pedir aprobación para lo que haces. Olvídalo porque no necesitas demostrar nada a nadie.

Cáncer: Eres más fuerte de lo que piensas. Astuto, inteligente y organizado. Vas tras tus metas a tu ritmo. Sin embargo en días como hoy, quieres ir más rápido y no es aconsejable. Lo tuyo no es correr porque igual no llegarás antes. Además, podrías caerte.

Leo: Urgente aleja esos pensamientos obsoletos que nada tienen que ver con esta nueva etapa de tu vida. Sigues atado al pasado y aún no te conectas con tu nueva realidad es otra. El miedo y la inseguridad te impiden construir ese futuro que deseas vivir.

Virgo: Estás en una etapa que te exige tener más empatía y entender a quienes te rodean. Hay tendencia a ser egoístas y a limitar el avance de otros, no lo hagas. Permite que cada quien sea como quiera ser.

Libra: Dedícate tiempo para ti. Estudia, lee, descansa e interioriza ciertos sentimientos que te alejen un poco de todo y de todos. Respiras profundo y vives el día sin grandes exigencias. La clave: sentirte mejor contigo mismo.

Escorpio: Hay muchas cosas por resolver y necesitas tiempo que no tienes. Vas a tener que extender los plazos. No puedes ni debes cuestionar todo lo que haces. No se trata de hacer todo perfecto sino de hacerlo bien. Hazte la vida más fácil Escorpio.

Sagitario: Conectas de inmediato con una idea que promete a pesar de ser poco original. No necesitas marcar ninguna diferencia ni dejar huella, sólo debes estar bien.

Capricornio: Trabaja en tu autoestima. Sabes que debes realizar cambios en tu vida, pero el temor a equivocarte te paraliza. Día para crear nuevos vínculos con una persona especial que tienes descuidada.

Acuario: Te sientes presionado y actúas a la defensiva e incluso, estás algo agresivo. Abandona esa actitud y adopta una más tolerante y positiva. Será más fácil y rápido de lo que crees llegar a acuerdos y conectar con quienes te rodean.

Piscis: A pesar de ser sábado, un día de descanso, estás decidido a no parar porque deseas completar un ciclo y dar inicio a otro. Vas con paso firme y seguro. Proyectas una seguridad única y hasta es posible que recibas algún reconocimiento por tu labor. Bravo, Piscis,