Educadores en Guárico rechazan el uso de código QR para vigilar su asistencia a las escuelas

Un grupo de docentes y dirigentes gremiales protestó la mañana de este lunes 2 de octubre, frente a la Zona Educativa en la capital del estado Guárico, desde donde denunciaron la falta de condiciones mínimas para impartir clases los cinco días de la semana.

Por Corresponsalía lapatilla.com

“Por qué nosotros tenemos que trabajar cinco días cuando no tenemos condiciones y no se respetan nuestros derechos laborales”, destacó Yarlenis Torrealba, docente en San Juan de los Morros.

Resaltó que la propuesta de los educadores es trabajar dos días por semana con estudiantes en las aulas de clases. “No nos pagan lo que realmente deberían de pagarnos, entonces por qué nosotros tenemos que ir los cinco días a trabajar; y no vamos, no por flojos ni porque no queremos, sino porque de verdad no están las condiciones para un regreso a clase feliz como ellos dicen”, subrayó Torrealba.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Pedro Morantes, rechazó la implementación del sistema electrónico QR anunciado por la ministra de Educación, Yelitze Santaella, para vigilar la asistencia de los maestros en los planteles.

“Eso es inaudito, los educadores no tenemos porqué aceptar eso, porque es anticonstitucional, no está en la ley, y lo que no está en la ley no lo puedo aplicar”, rechazó Morantes.

Además, señaló que esta protesta frente a la Zona Educativa de Guárico también sirvió para repudiar las presuntas acciones de amenaza y amedrentamiento de autoridades del Ministerio de Educación contra los maestros venezolanos.

Por su parte, la docente Mayra Delgado se sumó a los reclamos y relató las dificultades que viven los educadores ante la carencia de salarios dignos. “Los docentes somos como indigentes, porque tú no puedes sobrevivir con 8 dólares quincenales, jamás. Estamos aquí porque queremos que se nos respete nuestro salario y el Gobierno pretende que retornemos a las instituciones con un salario pobre, sin ni siquiera poder tener cómo comprarnos unos zapatos ni vivir dignamente”, lamentó.