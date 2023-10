Hallaron casi un millón de dólares en cocaína flotando en playa de Florida

En un importante descubrimiento relacionado con las drogas, las autoridades de Daytona Beach, condado de Volusia, Florida, tropezaron con un alijo de 67 libras de cocaína durante el fin de semana.

Por El Diario NY

La Patrulla Fronteriza del sector de Miami informó de esta importante incautación, lo que marca un avance notable en la lucha contra el narcotráfico.

Walter N. Slosar, jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en Miami, reveló que la cocaína, encontrada en fardos, posee un valor estimado en la calle de aproximadamente $970,000 dólares.

Las imágenes publicadas por la Patrulla Fronteriza muestran vívidamente una gran bolsa de plástico que contiene aproximadamente 25 ladrillos de la sustancia ilícita.

Daytona Beach, FL: Over the weekend, Border Patrol agents with support from @VolusiaSheriff seized 67 lbs. of cocaine that was discovered washed up along a #Florida beach. The drugs have an estimated street value of approx. $970,000 dollars. #orlando #daytonabeach #drugs #beach pic.twitter.com/3YEWZ9LeJw

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) October 2, 2023