La historia real detrás de “Los asesinos de la Luna”: un oscuro capítulo para Estados Unidos

A principios del siglo XX, la Nación Osage vivió una transformación radical. Esta tribu nativa americana, originalmente desplazada de sus tierras en Kansas, fue reubicada en lo que se consideraba un terreno rocoso y sin valor en Oklahoma.

Sin embargo, el descubrimiento de petróleo bajo sus tierras cambió su destino de manera drástica, convirtiéndolos en una de las comunidades más ricas del mundo casi de la noche a la mañana. Esta es la historia que da origen al libro Los asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) y su reciente adaptación dirigida por Martin Scorsese que protagonizan Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro.

La riqueza repentina de esta comunidad nativoamericana atrajo la atención de individuos blancos que buscaron manipular, extorsionar y robar a sus habitantes. Los derechos minerales de la tierra pertenecían a los Osage y solo podían transferirse a través de la herencia familiar. Este detalle legal desencadenó una serie de eventos nefastos que incluyeron matrimonios por conveniencia, engaños y, finalmente, asesinatos.

Una investigación del FBI plasmada en un libro

Este período oscuro, conocido entre los Osage como el “Reino del Terror”, se caracterizó por una creciente cantidad de muertes misteriosas dentro de la comunidad. La desidia de las autoridades locales, que mostraron poco interés o capacidad para resolver los crímenes, provocó la intervención del naciente Buró Federal de Investigaciones (FBI). Bajo la dirección de un joven J. Edgar Hoover y la guía de Tom White, la investigación federal logró exponer la magnitud de la conspiración y llevar a muchos de los culpables ante la justicia.

Estos hechos históricos son el tema central del libro superventas del escritor y periodista estadounidense David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. La obra de no ficción ha sido adaptada para la pantalla grande por el guionista Eric Roth y bajo la dirección del reconocido cineasta Martin Scorsese (Taxi Driver y El lobo de Wall Street).

