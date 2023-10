Mitzy Capriles de Ledezma: El fruto de una lucha

Posteado en: Opinión

Y se hizo el milagro. Sí, porque ha sido una verdadera maravilla, proeza y magia con porte de ciudadanía, lo que han realizado millones de venezolanos, protagonizando la jornada pacifica electoral pautada para el 22 de octubre de 2023. Las Primarias, esa ruta que muchos llegaron a pensar que no sería posible cumplirla hasta el final, es un hecho cierto, muy a pesar de todos los obstáculos que se han venido colocando a la par del tránsito adelantado por mujeres y hombres de todos los sectores del país, que, adentro y en la diáspora, se han empeñado en seguir adelante, muy a pesar de las adversidades con las que se topan en ese trayecto.

No pudieron las maniobras del régimen, sacando esos trapos rojos para provocar y atemorizar a la ciudadanía. No lograron desarticular los equipos regionales constituidos por la Comisión Nacional de Primaria, que con un arrojo admirable se mantuvieron firmes cumpliendo cabalmente, la misión encomendada de instalar todos los circuitos electorales. No se rindieron los vecinos que facilitaron sus casas para que se convirtieran, circunstancialmente, en centros de votación. No se cansaron de tramitar su inscripción los miles de venezolanos en el destierro, insistiendo en incorporar sus datos personales en el sistema de registro, hasta lograrlo.

Ha sido una gran proeza que sin duda, quedará en la memoria histórica de Venezuela. Un acontecimiento demostrativo de que cuando los ciudadanos, se unen pueden poner en marcha planes que conduzcan al rescate de nuestra democracia. Porque ese es el objetivo que procuramos: la reconquista de la libertad para que en Venezuela pasemos la página de la violencia y de la persecución política. Para que se cierren esas cárceles de la ignominia, para que no se escriban más capítulos sangrientos con el dolor de los presos políticos civiles y militares, que aspiramos salgan de esos calabozos en los que llevan tiempo privados injustamente de su libertad personal.

Ya está prácticamente cantado que María Corina Machado será elegida soberanamente por los venezolanos como su abanderada presidencial. Ella será nuestra porta estandarte para los comicios previstos para finales del próximo año con vista a elegir a la persona que deberá ocupar el solio presidencial de manera legitima.

No se nos ocultan los problemas económicos, sociales y políticos que acosan al país. Estamos persuadidas de esos aprietos. Pero nos estamos preparando para superarlos. Lo digo en plural porque esa debe ser una tarea de todos los venezolanos de cualquier sector social, político, gremial, económico y académico del país. Para eso, María Corina ha dado a conocer su plan Tierra de Gracia. Igualmente ha comunicado su convicción de la necesaria participación de todos los ciudadanos ganados a colaborar en la puesta en acción de todos esos proyectos, consciente, como está, de que no será tarea fácil remediar tantos entuertos que heredará, de la actual dictadura que se ha dedicado a desmontar las instituciones y provocar esta ruina que todos calificamos de paradoja en medio de un país que ha contado con ingentes recursos financieros que lamentablemente han sido despilfarrados y robados.

A partir del lunes 23 de octubre, tendremos un amanecer luminoso para los venezolanos. Será ese día un punto de partida, para reivindicar tantas luchas y homenajear a las víctimas de tantos sacrificios para que sus espíritus sientan que sus ofrendas personales no fueron en vano!