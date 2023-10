VIDEO: Representante demócrata se declaró culpable por activar una falsa alarma de incendio en el Capitolio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El representante demócrata de Nueva York, Jamaal Bowman, se declara culpable de activar falsamente la alarma de incendios en el Capitolio a finales del mes pasado, como parte de un acuerdo con la Fiscalía.

Por VOZ

Tras una investigación de la Policía del Capitolio, el Tribunal Superior de Washington, DC, decidió acusar este miércoles a Bowman de un delito menor que podría llevarlo a enfrentar hasta seis meses de cárcel si es declarado culpable.

Los documentos de acusación indican que hay “causa probable para creer que el acusado, intencionalmente o a sabiendas, dio una falsa alarma de incendio dentro del Distrito de Columbia”. Un suceso que ocurrió justo antes de que se llevara a cabo una votación clave para evitar un cierre del Gobierno.

La lectura de cargos está programada para la mañana del jueves. Sin embargo, ya se adelantó que Bowman llegó a un acuerdo de culpabilidad con el fiscal general adjunto de Washington DC, Peter Saba, para únicamente tener que pagar una multa de 1.000 dólares y que su cargo sea retirado.

