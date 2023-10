El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de octubre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

El más completo resumen de noticias directo a tu correo ¡Suscríbete y entérate primero!

Nadie puede decirte como debes vivir tus relaciones, pero si pueden ayudarte a ver lo que sucede desde otro punto de vista. Hoy sientes necesidad de desahogarte, hazlo, pero solo con personas que te quieran bonito y que den consejos con respeto y consideración, pero sobre todo con objetividad.

Tauro

Hoy estás en una onda familiar. Quieres amar y que te inunde el amor que tu gente siente por ti. Ya sea que te conviertas en el anfitrión perfecto o que decidas hacer algo fuera de casa, juntos disfrutan las bendiciones de la vida, porque la idea hoy es compartir.

Géminis

Estás inquieto. Quieres hacer mil cosas y tienes una agenda apretada. Haces ejercicios, limpias la casa, organizas lo que harás durante la semana, cocinas algo rico, tienes conversaciones pendientes y hasta ves una película o serie. Si duda hoy es un día productivo, por lo menos lo es a nivel emocional.

Cáncer

Haces lo que quieres y lo haces como quieres. No estás dispuesto a aceptar imposiciones ni a hacer algo solo por complacer a otros. Vives la vida a tu ritmo y en base a lo que consideras que te hace feliz. Tu decisión: vivo como quiero, porque puedo.

Leo

Olvida un poco lo que sientes y recuerda mucho más lo que vales. Ámate y asegúrate de tomar decisiones que te ayuden a crecer como persona y a atraer lo que te mereces. No tienen que ser decisiones trascendentales, con que impliquen pequeños cambios de rutinas basta.

Virgo

No te involucres en dramas de otros, no lo necesitas y tampoco te beneficia en nada, al contrario, te resta paz. De hecho, al final tiendes a quedar como el malo de la película, y todo porque los demás necesitan culpar a alguien más de sus males.

Libra

Vivirás un día familiar bonito, sin grandes acontecimientos pero con mucho amor. Hay oportunidad, no sólo te compartir, sino de intercambiar ideas y de expresar el amor que se profesan los unos a los otros. Aprovecha el momento para relajarte haciendo lo que más te gusta: conversar.

Escorpio

Extrañas a ciertas personas que eran parte de tu vida pero que por una u otra razón ya no lo son. Piensa porque esa relaciones han llegado a este punto y si solo los alejo la vida, no problemas personales graves. Si decides que valen el esfuerzo busca un acercamiento e intenten conectarse otra vez.

Sagitario

El verdadero amor no te hace sentir que te estás perdiendo de algo. Te hace sentir que vives lo mejor y que la vida que has creado es lo que tanto has soñado. No será perfecto, porque nada en este mundo lo es, con que haya respeto y te haga feliz es más que suficiente. Si no es así, es mejor estar solo.

Capricornio

De alguna manera te sientes preparado para dar ese paso que necesitas dar. Has trabajado mucho en tu mundo interno y aún cuando tienes miedo estás consciente que no debes ni puedes esperar más. Si no es ahora ¿cuando?

Acuario

Hoy quieres que las cosas sean a tu manera. Quieres controlar todo, pero no te das cuenta que quienes te rodean quieren hacerlo también y es así como crean una especie de competencia a ver quién puede más, nada saludable, por cierto. Suelta esa actitud y permite que cada uno haga lo que quiera hacer.

Piscis

El mundo está convulsionado, pero tú sólo quieres estar en paz. Te alejas de todo y de todos y te refugias en el mejor lugar del mundo: tú. Es así como disfrutas tu domingo, en la tranquilidad de tu casa, descansando y preparándote para lo que será una semana intensa.