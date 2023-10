Hutíes de Yemen han declarado la guerra a Israel

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los rebeldes hutíes chiíes proiraníes del Yemen reivindicaron hoy tres ataques con misiles y drones contra Israel “en apoyo a nuestros hermanos oprimidos de Palestina”, y advirtieron de que las operaciones “continuarán” mientras sigan los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza.

“Con la ayuda de Dios Todopoderoso, nuestras fuerzas armadas lanzaron una gran cantidad de misiles balísticos y de alas y una gran cantidad de aviones no tripulados contra diversos objetivos del enemigo israelí en los territorios ocupados”, dijo en un comunicado televisado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea.

Afirmó que hoy el movimiento lanzó una tanda de misiles que “es la tercera operación en apoyo a nuestros hermanos oprimidos en Palestina”.

El Ejército israelí informó este martes de que sus sistemas de defensa interceptaron un “objetivo aéreo” que se dirigía a su territorio, activando las alarmas en la ciudad de Eilat, en el extremo sur del país en la costa del Mar Rojo, si bien aseguró que “no existe ninguna amenaza para la zona”.

Israel ha acusado formalmente a los rebeldes hutíes del Yemen de lanzar “misiles y drones” que iban dirigidos a su territorio, pero que impactaron en dos localidades turísticas de Egipto cercanas a la frontera, provocando heridas a al menos a seis personas.

“Nuestras fuerzas armadas confirman que continuarán lanzando ataques cualitativos con misiles aviones no tripulados hasta que termine la agresión israelí (…) también reafirman su posición constantes de que el pueblo palestino tiene todo derecho a la autodefensa y a recuperar todos sus derechos legítimos“, enfatizó el portavoz hutí.

Subrayó que con esos lanzamientos el movimiento pro iraní responde a “la guerra de genocidio y la destrucción integral (en Gaza) a los ojos del mundo y con un ilimitado apoyo estadounidense y occidental a la entidad criminal”.

Yemeni Armed Forces' spokesman Yahya Saree:

Yemen vows to continue its attacks on Israel with missiles and drones until the aggression on Gaza stops. pic.twitter.com/6seB2k9fyv

— The Cradle (@TheCradleMedia) October 31, 2023