El fenómeno Taylor Swift: niña prodigio, su batalla judicial por acoso sexual y el secreto del éxito de sus letras

“Mi mamá me llamó Taylor porque pensó que probablemente terminaría en negocios corporativos y no quería que ningún tipo de ejecutivo, jefe o gerente se diera cuenta si yo era una niña o un niño al ver mi currículum”, dijo divertida Taylor Swift cuando fue nota de tapa en la revista Time.

Pero como buena nieta de un cantante de ópera, la joven Taylor no sólo se dedicó a la música, sino que se convirtió en tiempo récord en la cantautora femenina más exitosa, irrumpiendo y manteniendo los más altos niveles de popularidad desde principios de los ‘90. Entre sus pares del pop, Rihanna y Miley Cyrus se apoyan mucho más en compositores externos, mientras que Lady Gaga y Beyoncé no igualaron sus ventas. Swift es la única artista que ha vendido tres álbumes por un millón de copias en su primera semana desde 1991. Su última gira recaudó 150 millones de dólares, la mayor recaudación jamás vista por la música country, y ahora está en Argentina para presentarse en el estadio de River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre, con su gira The Eras Tour.

Comenzando por su determinación como una talentosa compositora adolescente, la historia personal de Taylor Swift está llena de desamores, drama y triunfos personales.

Niña prodigio

Comenzó su carrera como estrella de la música country, pero no creció en el Sur. De hecho, Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, donde creció en una granja de árboles de Navidad, que le serviría de inspiración para una de sus canciones navideñas. Cuando la cantante dio un show en Filadelfia, durante su gira de 2018, dijo: “Esto es lo que yo llamo un espectáculo local”. Le contó a la audiencia sobre su reciente visita a la casa en la que creció, diciendo que ya no era “la granja de mi familia”.

“La vendimos cuando fuimos a Nashville. He estado pensando en lo genial que es volver al lugar donde comencé a escribir canciones”, agregó ese día.

Hija de Andrea (Finlay), ex ejecutiva de marketing, y Scott Kingsley Swift, asesor financiero, su ascendencia incluye alemanes e ingleses, así como algunos escoceses, irlandeses, galeses y 1/16 de italiano. Cuando tenía nueve años, la familia se mudó a Wyomissing, PA, donde asistió al West Reading Elementary Center y a la Wyomissing Area Junior/Senior High School. Su primera afición fue la equitación inglesa. Su madre la puso en una silla cuando tenía nueve meses y luego Swift compitió en espectáculos ecuestres. A los 12 años, un reparador de computadoras le mostró cómo tocar tres acordes en una guitarra, lo que la inspiró a escribir su primera canción, Lucky You. Anteriormente había ganado un concurso nacional de poesía con un poema titulado Monster in My Closet! (Un monstruo en mi ropero), y fue cuando comenzó a centrarse en escribir canciones.

Acústico en la cafetería

Taylor Swift es de Pensilvania y triunfó en Tennessee, pero tiene una conexión especial con Nueva Jersey. Antes de mudarse a Nashville, la cantante visitaba Shore -como se le llama a la costa de New Jersey- con su familia todos los años. Swift le dijo al Philadelphia Inquirer, “pasé mis veranos en la costa de Jersey desde que tenía dos años hasta que vendimos la casa en Stone Harbor cuando tenía 14. Era un lugar bastante mágico para crecer”. Y mientras, pasaba sus vacaciones junto al océano, tocaba la guitarra y cantaba en cafeterías como artista desconocida. La estrella recordó: “Solía cantar karaoke en Henny’s y tocar en espectáculos acústicos durante horas seguidas en Coffee Talk, un pequeño café en la calle 98?. Era habitual invitar a sus amigos y familiares a esas primeras actuaciones, quienes a menudo aparecían y ponían dinero en su frasco de propinas. La adolescente intentaba mantener los conciertos el mayor tiempo posible. Sobre esto, Swift explicó que cuando se “quedaba sin material, empezaba a inventar canciones en el acto”. En el clip de su canción Seven, del álbum Folklore, se ve una foto de la cantante de chiquita; como señaló el escritor Tim Marcin en redes sociales, lleva una remera que dice “Sea Isle” en referencia a la ciudad costera de Nueva Jersey en la que Taylor pasó su infancia, y cambiaría su vida para siempre.

