El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 9 de noviembre de 2023

Aries

Es un buen día para crear, escribir o desarrollar algún tipo de talento. Para crecer en todos los sentidos y si lo haces con ayuda de alguien, mucho mejor. Los resultados serán inmediatos, así que no tienes que correr, porque igual llegarás adonde tienes que llegar.

Tauro

Los dramas se hacen eternos si no impones límites. Si eres parte de un conflicto que no tiene pies ni cabeza, dale fin sin esperar más tiempo. Tu decides si vivir así o vivirla en paz. De ti depende hacer entender a la otra persona que debe haber un cambio y que depende de los dos.

Géminis

Tienes derecho a equivocarte y también a rectificar. Aceptar tus errores quererte madure y objetividad. Hoy abres los ojos y te das cuenta que has manejado mal algunos asuntos, pero como nunca es tarde aún puedes echar marchar atrás y si ya el daño está hecho puedes pedir disculpas y crear nuevas bases para hacerlo mejor a partir de ahora.

Cáncer

La vida es hermosa, y aunque a veces suceden hay cosas que se salen de tu control, necesitas entender que todo pasa y que volverás a estar bien. Permite que todo fluya, confía en la vida. Actúa desde la serenidad y mantén la idea de que la vida, aún con todos sus matices es bella y vale la pena ser vivida.

Leo

Hoy podrías estar un poco nervioso y rendir menos. Te cuesta concentrarte y abandonas fácilmente lo que empiezas. No te desesperes, un día así lo tiene cualquiera y mientras no se convierta en una costumbre, es normal. Lo que tengas que hacer, eso que no puedes esperar, hazlo. Y lo que no, pospónalo para otro día.

Virgo

Hoy es un día de sostener conversaciones profundas, pero no para tomar decisiones importantes y es que debes tomarte un poco más de tiempo y evaluar nuevamente los últimos acontecimientos, porque lo que ayer te parecía bien, puede que hoy ya no. No es que seas inestable con tus pensamientos, es que eres práctico, objetivo y realista.

Libra

Se compasivo contigo mismo. Hiciste lo mejor que pudiste con respecto a una situación. ¿Que puedes hacerlo mejor? Si, es cierto, pero no por eso debes latigarte ni minimizar tus logros del pasado. Sino reconoces tus avances ¿quien más lo hará? El amor comienza por ti mismo. En lugar de cuestionarte, anímate a dar más.

Escorpio

Estás consciente de que el que arriesga no gana y que lo todo lo que hagas tiene tres posibles desenlaces: éxito, fracaso o que todo se mantenga exactamente igual. Hoy decides que vale la pena dar el siguiente paso, apuestas por tus sueños y asumes las consecuencias, sin drama. Bien por ti Escorpio, lo mejor viene en camino.

Sagitario

No dejes tu vida en las manos de tu nadie más. Una cosa es que sumes a alguien a tu vida, ya sea laboral o sentimentalmente y otra que dependas de esa persona. No permitas que nadie controle te controle ni diga que hacer. A partir de hoy toma tus propias decisiones y ocúpate de lo que te corresponde.

Capricornio

Vive para progresar, no para aparentar. “Quiero que me admiren”, “necesito ser reconocido y respetado”, “quiero ser un referente a seguir” son pensamientos propios de tu signo Capricornio, ideas que te esclavizan e impiden ser tu mismo. Que a partir de hoy no te importe el que dirán y que tus acciones sean por ti y para ti.

Acuario

Cuando te vas por el camino de la queja o victimización, del “yo soy tan bueno” o “¿porque me pasan esas cosas? Asumes en actitud de víctima que te impide ver tus errores y como consecuencia se estanca tu crecimiento. Y hoy más que nunca, necesitas actuar como adulto. No más lamentos ni arrepentimientos, lo que tienes y eres hoy es lo qué hay.

Piscis

Te adelantas a los hechos y te creas mil ideas que sabotean tus decisiones y afectan tu capacidad de comprometerte. Ve las cosas tal cual son, sin buscarle las cinco patas al gato, especular qué hay más allá o excusarte en lo malo que podría pasar. Vamos, Piscis, comprométete, no tengas miedos ni limitaciones.