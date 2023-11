El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de noviembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy proyectas más seguridad en tú mismo que de costumbre. Sueñas con los pies bien puestos sobre la tierra, pero no por eso dejas de hacerlo en grande. Quieres más y no te importa lo que tengas que hacer para lograrlo. El primer paso es buscar las herramientas que necesitas y el segundo, usarlas con asertividad.

Tauro

Te sientes enérgico, capaz de comerte el mundo. Desde muy temprano actúas como una esponja, capaz de absorber los conocimientos que necesitas para hacer las cosas como deben ser. estableces prioridades y administras tu tiempo acertadamente. Ahora si estás en una verdadera búsqueda de realización.

Géminis

Nerviosismo y tensión en torno a una decisión económica o laboral. Tu actitud podría ser poco positiva e incluso, pesimista. Si no estás seguro de algo, simplemente no lo hagas. Tampoco te desanimes, no es una derrota, es un: hasta qué esté listo o hasta que las condiciones esté dadas. Dejar para después a veces es una buena opción.

Cáncer

Por un lado las cosas van tal cual esperabas, pero por otro se abre otra puerta igual de interesante y prometedora. Lo más importante es que debes dar una respuesta inmediata. Cualquier demora de tu parte podría hacer que pierdas una valiosa oportunidad. La buena noticia es que puedes hacer varias cosas a la vez. Deja el miedo de lado. ¡Atrévete!

Leo

Tu vida da un pequeño giro y aunque sorpresivo, lo recibes con los brazos abiertos. No te habías dado cuenta de cuánto lo necesitabas hasta que sucedió y ahora debes disfrutarlo al cien por ciento. Nadie dice que no habrán días más oscuros que otros, pero con buena actitud todo saldrá bien.

Virgo

Es dia de mantenerte alerta, de escuchar a los demás, pero sobre todo de prestar atención a tu intuición. Es entender que cuando guardamos silencio podemos aprender mucho más. Y que cuando escuchamos a nuestra voz interior, podemos darnos cuenta de lo que está allí, pero no queremos o no sabemos ver.

Libra

Aún cuando tengas la razón no te impongas. Consulta, averigua, profundiza y afianza tus proyectos, pero no presiones a otros para que piensen igual que tú. Permite que cada uno tome sus propias decisiones y quien quiera estar contigo en esta aventura, bienvenido. Y el que no, que le vaya bien.

Escorpio

Inseguridad, desconfianza y tensión en ciertas relaciones. Necesitas investigar un poco más y profundizar en las verdaderas intenciones de la otra persona, es probable que tu cabeza te guía hacia lo que tu corazón no quiere aceptar. Ve más allá, no te conformes con lo que otros quieren que veas.

Sagitario

No está mal darse cuenta que ya no funcionan en tu vida el mismo tipo de personas con las que te relacionabas antes, y tomar la decisión de abrir los brazos a nuevas relaciones. Piensa que siempre puedes construir nuevas amistades, incluso sin abandonar las que tienes. El todo es tener a tu lado personas que te funcionen.

Capricornio

Personas que nada tienen que ver con tu vida podrían involucrarse y crear un caos. Intrigas, confusiones y revelaciones que te complican la vida. En esta oportunidad enfrentar puede ponerte en una posición complicada. En lugar de enfrentar, aléjate y entre más pronto lo hagas, mucho mejor.

Acuario

Mentir es malo, pero fingir que te importa es peor. Quítate las máscaras que te impiden mostrar lo que sientes y que a veces solo usas para no herir a alguien, porque al final el más afectado serías tú. La clave no es lo que digas, si no como lo digas. Hoy se sincero, pero compasivo.

Piscis

A veces buscamos fuera lo que ya tenemos y otras veces mantenemos a nuestro lado a quien nos hace infelices, aún cuando hay mil opciones en otro lugar. Abrazar, llorar, reír o simplemente contar como te durante el día, llena el alma y el corazón y más si lo haces con alguien que te escuche y ame de verdad.