SE NOS alocó: Modelo de OnlyFans se peló las lolas en un partido de la NFL y fue expulsada del estadio (VIDEO)

La modelo Danii Banks no está acostumbrada a que la critiquen cuando deja caer su ropa, pero los partidos de Las Vegas Raiders son, al parecer, una historia muy diferente porque sus tetas le costaron su permanencia en el estadio.

Por: TMZ

Danii le dice a TMZ que poco después de que se grabara mostrando sus pechos en el estadio Allegiant, los guardias de seguridad y los agentes de policía se abalanzaron sobre ella y no en agradecimiento, sino para decirle que no tenía que irse a casa, pero sí salir del partido que se estaba jugando el domingo por la noche.

Danii Banks dice que los policías no la multaron ni la arrestaron, pero asegura que tenía asientos bastante buenos y no pudo quedarse lo suficiente para ver la emocionante victoria de los Raiders sobre los Jets de Nueva York.

#ICYMI: #OnlyFans model and #Raiders fan #DaniiBanks flashed her boobs inside Allegiant Stadium … and then got kicked out. https://t.co/KZAQg6b1Yi (?: Instagram/danii.banks) pic.twitter.com/HKowv8x6Ge

— TMZ (@TMZ) November 16, 2023