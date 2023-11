Juan Pablo García: ¡Gracias, gracias mujer de temple!

Posteado en: Opinión

María, revestida de una enorme prudencia, sabiduría, de una impecable trayectoria, impregnada de frases oportunas y de acciones contundentes, muy acordes a cada acontecimiento y situación fuistes calando en cada uno de los venezolanos, al punto de llegar a convertirte en la única opción, en la auténtica opción mejor dicho. Tu proceder permitió que fueras la inspiración de toda una sociedad sumergida en un huracán, pues nos fuistes enseñando de manera vertical que no se trataba de ir rápido sino de llegar a tiempo y de caminar con calma haciendo lo debido, sin importarte el costo de lo que hacías y decias, pero elegistes imponerte con tu gallardía, tus principios y valores, elegiste lo correcto, la verdad, la transparencia, apostando a ello siempre.

Nada ni nadie te distrajo de tu objetivo, por eso finalmente te impusiste, porque el bien se impone sobre el mal siempre, así nos lo hacías saber en todo momento, calastes por tu forma y manera de proceder, por tus expresiones, tus acciones, por todas esas frases contundentes, por insistir minuto a minuto que había que resistir, tal cual como en todo momento lo hiciste y lo sigues haciendo, no solo contra la tiranía, sino también contra todos los traidores, los torcidos, lo indebido, marcando tu diferencia, tu pauta y como bien lo expresabas, “Mientras más nos amenacen, mientras más nos ataquen, mas fuertes nos hacen y más unidos nos encontrarán” Realmente así fue y así sucedió, te hicieron y nos hicieron más fuertes, nos unieron mucho más y fortalecieron nuestras luchas, basta con ver las voluntades en las primarias de las cuales impecablemente resultaste triunfadora.

También nos manifestabas que: “Venga lo que venga, lo importante es mantenernos unidos, con nuestro objetivo claro, con nuestro propósito, con nuestros pies en la tierra…” frase cada una que no las hicistes letra muerta, pues siempre clara en tu objetivo, siempre de frente, con los pies muy bien puesto sobre la tierra, con tu cabeza muy en alto, actuando con mucha valentía, sabiduría, haciendo un arduo trabajo sin descanso, con mucha paciencia, constancia, fuistes calando en cada uno de nosotros por lo que nos permitiste confiar, que a mí juicio es el factor determinante en los resultados reflejados, supistes llenarnos de fe, esperanza y a pesar de que la espera desesperaba, que la paciencia como dicen es amarga, también hay que decir que sus frutos son dulces y eso es lo que exactamente ha occurrido, hoy el tiempo nos da un respiro y nos guía hacia la salida porque llegó lo bueno y esto bueno no me queda duda es #HastaElFinal, por eso esa sociedad llena de fe, no se adormeció, entendió que cada suceso negativo guardaba para todos nosotros algo muy bueno, eso muy bueno lo representas tú, junto a todos esos venezolanos de bien, definitivamente hay que confiar en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, para mí es un placer con mayúsculas que tú gran mujer, nos hayas entregado tu lucha, nos hayas conducido por el camino correcto, llevándonos después de la tormenta a la calma y aún cuando como bien lo has dicho es apenas el principio del final, si, hoy se siente calma, calma en saber que al frente esta una mujer leal, que sabrá conducir, enfrentar el compromiso adquirido, pero lo más importante honrar la confianza depositada en tu persona, se que tus principios, valores como bien lo resaltas siempre, no se negocian, como tampoco se negocia la dignidad, fue todo eso que logró cautivarnos, por ser coherente, desafiante, aguerrida, vertical, esperanzadora, franca, honesta, entre otras tantas virtudes.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Hoy te doy las gracias, gracias mujer de temple por devolvernos un sueño, por hacernos confiar, por ser nuestra esperanza, aquí estamos contigo y aquí seguiremos esos miles #HastaElFinal y se que este príncipio del final tendrá un final feliz.Se que lo vamos a lograr como logramos este principio del final, que Dios te proteja y siga guiando tus pasos.