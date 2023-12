La extraordinaria cifra en la que será vendido un premio Grammy de John Lennon

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un valioso Grammy concedido a John Lennon, una verdadera reliquia en la historia de The Beatles, busca nuevo dueño. En una emocionante subasta que captura la atención de coleccionistas y aficionados, se espera que alcance un precio que podría llegar a los USD 500,000 dólares, aunque por el momento, se mantiene en los USD 220 mil dólares, una cifra ya de por sí escandalosa. Gotta Have Rock and Roll, la casa de subastas especializada en recuerdos musicales, albergará la venta de este premio Grammy de la categoría Trustee, perteneciente a Lennon el próximo 16 de diciembre.

Este gramófono de oro se otorga a aquellos artistas que han logrado una labor destacable dentro del área de la interpretación y la grabación. Cada uno de los miembros del célebre cuarteto de Liverpool ganó el suyó en 1972, dos años después de que la banda anunciara su disolución.

Quincy Jones, Frank Sinatra, Phil Spector y hasta figuras como Steve Jobs y Walt Disney, también han sido reconocidos con este premio.

Como muchos fanáticos saben, John Lennon no estaba muy interesado en el reconocimiento de la industria musical, por lo que cuando recibió su premio, este lo devolvió al presidente de los Grammy diciéndole lo siguiente: “Ya no soy un Beatle, puedes quedártelo”.

A pesar de su reacción en aquel entonces, el galardón ha pasado todo este tiempo en manos de un íntimo amigo de Lennon, quien también fue jefe de Apple Records.

Hoy en día, el gramófono dorado tiene la oportunidad de pasar a formar parte de una colección privada de admiradores adinerados. Además del Grammy de Lennon, la subasta cuenta con otros elementos preciados de la música, como una pinza para billetes de oro de 14 quilates y con diamantes que perteneció a Elvis Presley y un CD demo de 2004 de Taylor Swift firmado por la cantante que hoy en día es la más escuchada a nivel global.

Cabe mencionar que este no es el único Grammy que John Lennon ganó a lo largo de su trayectoria artística. Con The Beatles, Lennon ganó el premio a Mejor Interpretación para un grupo vocal por A Hard Day’s Night y Mejor Artista Nuevo en 1965. Dos años más tarde, el cuarteto ganaría el premio a Canción del Año por Michelle y en 1968 ganarían los premios a Álbum del Año y Mejor Álbum Contemporáneo por su revolucionario Sgt. Pepper Lonely Heart’s Club Band.

En 1971, un año después de que la banda se separara, la Academia les otorgaría el Grammy a Mejor música original escrita para una película por Let It Be, misma que fue parte del documental del mismo nombre cuyo fin fue registrar las últimas sesiones de grabación que tuvo The Beatles.

